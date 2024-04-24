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Сенат США проголосував за виділення військової допомоги Україні

Анна Ярославська
24 квітня 2024, 06:42
Законопроєкт було ухвалено переважною більшістю голосів сенаторів. Тепер його має підписати Джо Байден.
Байден, Зеленський, військова допомога Україні
Сенат США проголосував за виділення фінансування Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com, defense.gov

У вівторок, 23 квітня, Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Законопроект про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосували лише 17 сенаторів.

Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

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Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.

Глава Білого дому пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні, щойно він буде на його столі в середу.

"Я хочу подякувати лідеру Шумеру, лідеру МакКоннеллу і всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт. Цей важливий закон зробить нашу країну і світ безпечнішими, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський відреагував на схвалення допомоги Україні та висловив подяку Сенату, лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, усім американцям і президенту Америки Джо Байдену.

"Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство в просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього", - написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

Зеленський також сказав, що вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну й усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики.

Військова допомога Україні від США

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

Видання Politico повідомляло з посиланням на двох американських чиновників, що пакет військової допомоги міститиме бронетехніку на додачу до артилерійських снарядів і засобів ППО. Серед іншого - нова партія Bradley, старі Humvees, бронетранспортери M113, а також ракети.

За даними CNN, більша частина американської техніки з пакета допомоги США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, заявило, що офіційні особи в США не говорять про це відкрито.

Затримка з військовою допомогою США Україні

Раніше в Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі говорив, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу й третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

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війна в Україні новини США Володимир Зеленський військова допомога Джо Байден
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