Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

Зеленський і Трамп заявили про свою майбутню зустріч після телефонної розмови з лідерами НАТО.

https://glavred.net/world/tramp-provedet-slozhnuyu-vstrechu-s-zelenskim-posle-sammita-v-ankoridzhe-axios-10690328.html Посилання скопійоване

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп сказав Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир'я

За словами Путіна, РФ досягла значного прогресу на передовій

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це пише Axios.

Зазначається, що президенти, можливо, матимуть "складну" зустріч у Білому домі.

відео дня

Відомо, що Зеленський і Трамп заявили про свою майбутню зустріч після телефонної розмови з лідерами НАТО. За інформацією джерела видання, розмова, яка тривала понад півтори години, "була нелегкою".

В Axios розповіли, що Трамп телефонував Зеленському з борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона з Аляски. У розмові також брали участь держсекретар Марко Рубіо і посланець Білого дому Стів Віткофф, які були присутні на зустрічі Трампа і Путіна.

Політики розмовляли із Зеленським протягом години, а після цього до розмови долучилися лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, НАТО та Європейської комісії.

За інформацією джерела, Трамп сказав Зеленському та лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир'я, а планує досягти всеосяжної угоди про припинення війни.

"Трамп сказав під час телефонної розмови, що, на його думку, швидка мирна угода краща за перемир'я", - додало джерело.

Тому така позиція суперечить підходу, який Трамп від початку підтримував. Водночас Зеленський наголошував, що перед переговорами спочатку має відбутися перемир'я.

Крім того, президент США сказав українському лідеру, що Путін запевнив його, що РФ досягла значного прогресу на передовій, тож, якщо він захоче, то зможе захопити всю Донецьку область та інші регіони, де ведуться бойові дії.

Однак, як повідомило джерело, Зеленський сказав Трампу, що Путін неправильно уявляє ситуацію на фронті.

"Склалося враження, що в обмін на територію Путін готовий закінчити війну і зобов'язатися не намагатися окупувати інші райони України і не нападати на інші країни", - додало джерело.

Чим закінчився саміт на Алясці - останні новини

У The New York Times вказують, що Трамп потрапив у глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором - зберігати статус нейтрального посередника або стати справжнім союзником України.

Як повідомляв Главред, сам Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним і сказав, що Зеленський повинен погодитися на угоду з РФ

Україна не згодна з баченням президента США Дональда Трампа щодо завершення війни. Київ наполягає, що спочатку має бути припинення вогню, а потім подальший переговорний процес. Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

Інші новини:

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований 2016 року, почав роботу 2017-го. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред