"Зона суцільного ураження": ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

Олексій Тесля
16 серпня 2025, 22:12
На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії.
ЗСУ потіснили ворога / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ

Головне:

  • Просування українських підрозділів становить від 1 до 2,5 км
  • Активні дії відбуваються в районах Олексіївки та Юнаківки

Українським підрозділам вдалося просунутися на Північно-Слобожанському напрямку в Сумській області.

Про це йдеться в повідомленні у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

відео дня

"На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії для знищення противника та звільнення наших населених пунктів. На відповідних ділянках просування українських підрозділів становить від 1 до 2,5 км", - ідеться в повідомленні.

З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у певних локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Зокрема, активні дії відбуваються в районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області, додали в Генштабі.

Главред

Ситуація на Сумщині: аналіз експерта

Російські окупаційні війська не досягають поставлених цілей на Сумському напрямку, повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

Він зазначив, що українські сили оборони зуміли ефективно призупинити наступ противника, скориставшись моментом, коли російські війська опинилися в уразливому становищі. Завдяки успішним контратакам Збройні сили України завдають ворогу відчутних втрат.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
