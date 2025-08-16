'Зона суцільного ураження': ЗСУ потіснили ворога і просунулися на Сумщині

На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії.

Головне:

Просування українських підрозділів становить від 1 до 2,5 км

Активні дії відбуваються в районах Олексіївки та Юнаківки

Українським підрозділам вдалося просунутися на Північно-Слобожанському напрямку в Сумській області.

Про це йдеться в повідомленні у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії для знищення противника та звільнення наших населених пунктів. На відповідних ділянках просування українських підрозділів становить від 1 до 2,5 км", - ідеться в повідомленні.

З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у певних локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Зокрема, активні дії відбуваються в районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області, додали в Генштабі.

Ситуація на Сумщині: аналіз експерта

Російські окупаційні війська не досягають поставлених цілей на Сумському напрямку, повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

Він зазначив, що українські сили оборони зуміли ефективно призупинити наступ противника, скориставшись моментом, коли російські війська опинилися в уразливому становищі. Завдяки успішним контратакам Збройні сили України завдають ворогу відчутних втрат.

