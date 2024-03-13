Пентагон 'відкритий' до передачі Україні ракет ATACMS більшого радіусу дії - WSJ

Військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, тому готові віддати ATACMS Україні.

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США готові передати Україні ракети, які дістануть до Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS з дальністю понад 180 миль (близько 290 км). Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

"Зараз Міноборони США відкрите для передавання таких ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile", - зазначили у The Wall Street Journal.

Раніше представники Пентагону вважали за краще зберегти всі ATACMS для власних військових потреб. Проте тепер ситуація змінилась через те, що війська США отримали доступ до новітніх ракет.

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Попри це, передача ATACMS Україні потребує затвердження на вищому рівні в уряді США. Американські посадовці не скзазали, чи схвалить президент США Джо Байден такий крок.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Передача Україні ракет ATACMS

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні потужних балістичних ракет великої дальності після місяців прохань українських офіційних осіб. Спочатку поставлялися старі моделі ракет, середньої дальності, а тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії.

Також 12 березня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів, який включає артилерійські снаряди, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Це перший пакет озброєнь у 2024 році, фінансові засоби на нього були виділені з залишкових коштів, схвалених Конгресом раніше.

Раніше повідомлялося про імовірну передачу Україні далекобійних ракет ATACMS у рамках першого пакету допомоги від США за багато місяців.

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