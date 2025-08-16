'Це велика проблема': філософ спрогнозував, як буде діяти Путін після Аляски

Морозов вважає, що лідр Кремля продовжить маневрувати у відносинах із Трампом.

Путін гратиме в гру, поки Трамп не "зірветься з гачка" / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

Саміт на Алясці - це подарунок Путіну

Лідер Кремля не планує закінчувати війну в Україні

Президент США Дональд Трамп створив ситуацію на Алясці, за якої зустріч фактично не може трактуватися інакше, як тріумф російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, зустріч Путіна з Трампом на Алясці, в оточенні російського диктатора, буде сприйнята як черговий доказ його "політичного генія".

Морозов вважає, що після саміту Путін продовжить маневрувати у відносинах із Трампом. Зокрема, лідер Кремля буде говорити про "необхідний наступний етап переговорів", видавати за перспективу стамбульський процес, на який посилається і сам Трамп.

"Хоча насправді, за винятком гуманітарного треку, ні військовий, ні політичний трек цих переговорів нікуди не ведуть. Але Путін гратиме в цю гру, поки Трамп не "зірветься з гачка"", - сказав політичний філософ.

Морозов підкреслив, що зараз відсутні будь-які ознаки того, що Путін планує завершити війну проти України.

"Незрозуміло, коли завершиться активна фаза російського наступу - вона явно триває. Багато хто вважає, що вона зупиниться восени і потрібен час для підготовки наступного етапу. Але все, що демонструє Путін своїми рішеннями всередині країни, свідчить про те, що він збирається вести війну і в 2026 році - немає жодних підстав поки що бачити, щоб Путін збирався припинити війну за чотири регіони", - підкреслив Морозов.

Нагадаємо, переговори Трампа і Путіна закінчились. Главред детально розповів, що говорили про Україну та про що домовились президент США і російський диктатор.

У The New York Times вказують, що Трамп потрапив у глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором - зберігати статус нейтрального посередника або стати справжнім союзником України.

У суботу, Трамп особисто прокоментував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, 15 серпня - вдалий і дуже успішний день на Алясці.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

