У Криму прогриміли вибухи: у Джанкої горить військовий аеродром - ЗМІ

Військовий аеродром у Джанкої - головний логістичний хаб для російської армії та місце базування ударних вертольотів.

https://glavred.net/ukraine/v-krymu-progremeli-vzryvy-v-dzhankoe-gorit-voennyy-aerodrom-smi-10558370.html Посилання скопійоване

Вибухи в Джанкої прогриміли близько 4 години ранку / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи та виникла пожежа. На місці видно вогонь і густий дим.

За словами місцевих жителів, вибухи та пожежа виникли в районі місцевого військового аеродрому.

"Одразу кілька гучних вибухів було чути близько 4 години ранку, перший приблизно о 3:40. Після цього, за словами очевидців, у районі аеродрому почалася пожежа", - повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

відео дня

Вибухи почалися до оголошення тривоги у військовій частині.

Наразі про причини та наслідки кількох вибухів у Джанкої нічого не відомо.

Моніторингова група "Кримського вітру" повідомляє, що супутник зафіксував шість вогнищ загоряння на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

"Супутник VIIRS/Suomi NPP зафіксував шість осередків потужних пожеж на російському військовому аеродромі в Джанкої. Час знімка 03:41 мск", - ідеться в повідомленні.

Аеродром "Джанкой" - кадри із супутника / Фото: t.me/Crimeanwind

Аеродром "Джанкой" - кадри із супутника / Фото: t.me/Crimeanwind

Військовий аеродром "Джанкой" - головний логістичний хаб для російської армії та місце базування ударних вертольотів. У Джанкої дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ у складі трьох авіаційних ескадрилій на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Крім цього, у "Джанкої" дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ.

Також, за даними "Кримського вітру", на аеродромі базувалися не лише ударні вертольоти. Раніше на льотному полі фіксували пускові установки С-300/С-400.

"Бавовна" в Криму - останні новини

15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи, там був жорсткий "приліт". Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, в якому були високопоставлені російські офіцери.

10 квітня українські військові знищили російський вертоліт Ка-27. Вороже повітряне судно було знищено в тимчасово окупованому Криму.

Зазначимо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони та Службі безпеки України анонсували "спекотний курортний сезон" для російських окупантів уже цього літа в окупованому Криму. Ведеться активна робота для подальшого звільнення півострова.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред