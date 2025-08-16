Рус
"Ворог витіснив наші підрозділи": у ЗСУ повідомили про просування РФ на сході

16 серпня 2025, 17:16
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників.
ЗСУ стримують ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Головне:

  • РФ окупувала села Попів Яр та Івано-Дар'ївка
  • На Покровському напрямку російські загарбники влаштували 26 атак

Російські окупаційні війська захопили ще два населені пункти на сході України в Донецькій області.

РФ окупувала села Попов Яр та Івано-Дар'ївка, повідомило в Telegram оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро".

"На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки. Ворог окупував Івано-Дарʼївку", - йдеться в повідомленні.

"Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр", - повідомило ОСУВ "Дніпро".

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, один раз окупанти намагалися йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність у районі Григорівки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. Сили оборони стримують натиск і відбили 24 атаки противника, досі бої тривають у двох локаціях.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках. Україна зробила важливі кроки, сказав президент.

Як повідомляв Главред, у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку. Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, проте українські військові утримують позиції.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали дві головні причини прориву РФ. Сили оборони працюють над їх ліквідацією, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ Дніпро Віктор Трегубов.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

