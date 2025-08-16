'Ворог витіснив наші підрозділи': у ЗСУ повідомили про просування РФ на сході

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників.

ЗСУ стримують ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Головне:

РФ окупувала села Попів Яр та Івано-Дар'ївка

На Покровському напрямку російські загарбники влаштували 26 атак

Російські окупаційні війська захопили ще два населені пункти на сході України в Донецькій області.

РФ окупувала села Попов Яр та Івано-Дар'ївка, повідомило в Telegram оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро".

"На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки. Ворог окупував Івано-Дарʼївку", - йдеться в повідомленні.

"Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр", - повідомило ОСУВ "Дніпро".

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, один раз окупанти намагалися йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність у районі Григорівки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. Сили оборони стримують натиск і відбили 24 атаки противника, досі бої тривають у двох локаціях.

