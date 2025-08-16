Град, грози та рвучкий вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов

Україну накриє атмосферний фронт.

Спека починає відступати, до України наближається холодний атмосферний фронт із Західної Європи. У деяких областях можливі сильні пориви вітру та грозові дощі. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха у коментарі "Факти ICTV".

Антициклон, який "приніс" до України сонячну та суху погоду поступово втрачає свої позиції.

За прогнозом Птухи, атмосферний фронт 16 серпня зачепить Волинь, а 17 серпня північні області: Закарпаття, Прикарпаття та Вінниччину. При цьому, температура повітря коливатиметься в межах +25…+30°C, на Закарпатті до +35°C.

Вже 18 серпня атмосферний фронт охопить майже всю країну, за винятком півдня та південного сходу. У західних та північних регіонах вдень очікується +23…+28°C.

Синоптикиня зазначила, що у ці дні можливі короткочасні дощі, грози, а місцями град і рвучкий вітер.

"У ці дні варто стежити за попередженнями гідрометцентру та бути уважними під час негоди", – додала вона.

Погода на 17 серпня

У неділю, 17 серпня, в більшості регіонів України оголосили штормове попередження.

"17 серпня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській вдень і в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с", - написали у ДСНС.

Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповідала, що на цих вихідних, у суботу та неділю, 16-17 серпня, в Україні під впливом антициклону варто очікувати теплу та сонячну погоду.

Лише у неділю, за словами Кібальчича, можливі локальні грозові зливи на Правобережній частині України.

Крім того, українцям радять не поспішати прощатися з літом - початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

