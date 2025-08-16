Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Град, грози та рвучкий вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов

Маріна Фурман
16 серпня 2025, 16:42
392
Україну накриє атмосферний фронт.
гроза
Прогноз погоди на 17-18 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли до України прийде похолодання
  • У яких регіонах 17 серпня пройдуть грозові дощі

Спека починає відступати, до України наближається холодний атмосферний фронт із Західної Європи. У деяких областях можливі сильні пориви вітру та грозові дощі. Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха у коментарі "Факти ICTV".

Антициклон, який "приніс" до України сонячну та суху погоду поступово втрачає свої позиції.

відео дня

За прогнозом Птухи, атмосферний фронт 16 серпня зачепить Волинь, а 17 серпня північні області: Закарпаття, Прикарпаття та Вінниччину. При цьому, температура повітря коливатиметься в межах +25…+30°C, на Закарпатті до +35°C.

Вже 18 серпня атмосферний фронт охопить майже всю країну, за винятком півдня та південного сходу. У західних та північних регіонах вдень очікується +23…+28°C.

Синоптикиня зазначила, що у ці дні можливі короткочасні дощі, грози, а місцями град і рвучкий вітер.

"У ці дні варто стежити за попередженнями гідрометцентру та бути уважними під час негоди", – додала вона.

погода 18
Погода 18 серпня / фото: meteoprog

Погода на 17 серпня

У неділю, 17 серпня, в більшості регіонів України оголосили штормове попередження.

"17 серпня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській вдень і в Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с", - написали у ДСНС.

Рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Град, грози та рвучкий вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповідала, що на цих вихідних, у суботу та неділю, 16-17 серпня, в Україні під впливом антициклону варто очікувати теплу та сонячну погоду.

Лише у неділю, за словами Кібальчича, можливі локальні грозові зливи на Правобережній частині України.

Крім того, українцям радять не поспішати прощатися з літом - початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Читайте також:

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на тиждень погода завтра Наталія Птуха
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

18:04Світ
Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов

18:00Інтерв'ю
"Ворог витіснив наші підрозділи": у ЗСУ повідомили про просування РФ на сході

"Ворог витіснив наші підрозділи": у ЗСУ повідомили про просування РФ на сході

17:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

Якою буде осінь в Україні: кліматолог здивував прогнозом на вересень

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

"Найпідлішим чином": Олег Винник з'явився з новою заявою

"Найпідлішим чином": Олег Винник з'явився з новою заявою

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історію

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історію

Останні новини

18:11

Шок і повне фіаско Трампа: названо головний провал саміту на Алясці

18:04

Трамп проведе "складну" зустріч із Зеленським після саміту в Анкориджі - Axios

18:00

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов

17:53

При якій температурі влітку прати постільну білизну: відповідь знають одиниці

17:40

Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:16

"Ворог витіснив наші підрозділи": у ЗСУ повідомили про просування РФ на сході

16:58

Леся Нікітюк у ледь помітному бікіні показала форму після пологів

16:57

Спочатку має бути припинення вогню: в ОП сказали, чому не згодні з Трампом

16:42

Град, грози та рвучкий вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов

Реклама
16:15

Путін висунув нахабну вимогу: ЗМІ дізналися деталі переговорів із Трампом

16:02

Чому 17 серпня не можна залишати дім у безладді: яке церковне свято

16:00

Копія Жанна Фріске: який вигляд має син покійної співачки

15:44

Після саміту на Алясці: Зеленський розкрив цинічний задум росіян на фронті

15:43

Розводили і скидали з літаків: після сарани Україну атакує новий шкідник

15:25

США пропонують Україні гарантії за аналогом "5 статті НАТО" - ЗМІ

15:13

"Жахливе рішення": донька Келлога розкритикувала почесті для Путіна на Алясці

15:10

Чи народжені Ви під знаком богині: все розкаже дата народження

14:40

Двійник "Говорун": психолог розкрив, чому з Трампом зустрічався не Путін

14:32

Портулак, пирій, амброзія: як позбутися бур'янів на городі назавждиВідео

14:28

Чим відрізняються два лицарі: тільки одиниці здогадаються

Реклама
13:56

Зеленський попередив РФ про наслідки, якщо Путін уникне тристоронньої зустрічі

13:14

"Янгол смерті": в Україні помітили моторошного метелика-привида

13:13

Чому вагітним не можна стригти волосся: які наслідки можуть бутиВідео

13:07

Mamarika натякнула на вагітність: у мережі з'явилося відеоВідео

12:27

Із чого роблять соєве м'ясо: технологія, про яку мало хто знає

12:24

Трамп прокоментував зустріч з Путіним: що сказав про війну в Україні

12:10

Нарешті долетіло: чим важливий удар по порту "Оля"Погляд

12:07

Радісна звістка для українців: популярний овоч різко впав у ціні на 24%

12:04

Війна в Україні може закінчитися до Різдва, але є одна умова - сенатор Грем

11:54

У США помер зірка популярного медичного серіалу

11:18

РФ і США попередньо досягли припинення вогню в повітрі – журналіст The Economist

10:51

Зеленський поговорив з Трампом і назвав дату зустрічі з ним у США: усі деталі

10:49

Два важливих населених пункти знову під контролем ЗСУ – 93 ОМБр "Холодний Яр"

10:34

Де три відмінності між бабусями: треба бути "генієм головоломок", щоб вгадати

10:14

Як швидко очистити дерево від старої фарби: який спосіб працює найкраще

09:32

Прямо під час перемовин в США: РФ підступно атакувала Україну дронами і ракетою

09:28

Трамп потрапив в глухий кут після зустрічі з Путіним: перед яким вибором він опинився

08:49

Чи готовий Путін згорнути "СВО" після Аляски: в ISW дали неочікувану відповідь

08:42

Овочі будуть хрусткими три тижні: як зберігати свіжі огірки

08:19

"Жорсткі наслідки" для РФ відкладаються: Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії

Реклама
08:10

Спільне шоу одного актора та одного злочинцяПогляд

07:33

Дружина Трампа передала Путіну таємного листа: що відомо

06:55

Трамп не телефонував Зеленському після зустрічі з Путіним: у FT описали "дивну ситуацію"

06:10

Удари дронами по Україні в серпні: РФ накопичила тисячі безпілотниківПогляд

06:02

Звідки взялись слов'яни та що приховує Кремль — факти, що змінюють історіюВідео

05:58

"Зеленський має погодитися на угоду з РФ": Трамп зробив гучну заяву після зустрічі з Путіним

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти цифру 16

04:35

Життя перевернеться з ніг на голову: один знак зодіаку отримає важливе повідомлення

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею з бананами за 27 с

03:30

Мурахи зникнуть за тиждень: найкращий спосіб знищити комах на городіВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти