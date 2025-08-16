Леся Нікітюк у ледь помітному бікіні показала форму після пологів

Леся Нікітюк показала своє селфі в мінімалістичному купальнику.

https://glavred.net/starnews/lesya-nikityuk-v-edva-zametnom-bikini-pokazala-formu-posle-rodov-10690316.html Посилання скопійоване

Леся Нікітюк похвалилася фігурою/ колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/vihtuchka

Коротко:

Леся Нікітюк у бікіні показала фігуру

Який вигляд має Нікітюк через місяць після пологів

Українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк, яка народила хлопчика лише місяць тому, похвалилася своєю "післяпологовою" фігурою.

Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Леся Нікітюк показала фігуру / Фото Instagram/ lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила - що відомо

У жовтні 2024 року ведуча підтвердила свій роман з українським військовим Дмитром Бабчуком. У січні 2025-го чоловік зробив Нікітюк пропозицію руки та серця.

Леся Нікітюк нещодавно народила / Фото Instagram/ lesia_nikituk

Незабаром після цього в Мережі почали з'являтися чутки про вагітність Лесі, проте свій стан вона приховувала. Про те, що вона чекає на первістка, ведуча повідомила за день після народження дитини, ще за три - опублікувала фотографії з немовлям і розкрила його стать.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, 15 червня 2025 року українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Від нареченого, українського військового Дмитра Бабчука, вона народила сина.

Раніше наречений української ведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, відзначив своє 29-річчя. Леді Ле оригінально привітала коханогов соціальних мережах, однак на цьому сюрпризи не закінчилися.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред