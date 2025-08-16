Аллу Пугачову звинуватили в тому, що вона ледве не розбила шлюб свого онука - Микити Преснякова.

Микита Пресняков з дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova, instagram.com/npresnyakov

Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, переживає серйозні проблеми у шлюбі.

Російські пропагандисти вже прогнозують швидке розлучення молодої пари і вже звинуватили в цьому Аллу Пугачову, яка не підтримує криваве вторгнення терориста Путіна в Україну.

Алла Пугачова / instagram.com/alla_orfey

Так, повідомляється, що молода дружина Микити Преснякова не живе з ним, а влаштувалася в Москві, де ходить на гарячі танці і відвідує вечірки. У цей же час її чоловік, проводить свій час з батьком і мачухою в Іспанії.

Продюсер Леонід Дзюник, який близько спілкується з родичами Микити, заявив, що в парі Преснякова-молодшого та Олени ще рік тому почалися проблеми саме через нереалізованість співака.

Дружина Преснякова видалила фото з чоловіком / Фото 7Дней

"Його тут завжди підтримували. Він міг розраховувати на Христину, свого батька Володю, бабусю. Він це відчував і займався своєю кар'єрою абияк. Почав би фігачити, як Христина, з дитинства - став би хорошим артистом, хлопець-то талановитий. Він одружився з донькою забезпеченого бізнесмена, яка з дитинства звикла до хорошого життя. Але Нікіта-то сам хто, хіба бізнесмен? Він не може їй забезпечити те саме, що й тато. Ось і почалися скандали", - підкреслив продюсер.

Продюсер натякає, що раніше Микиту завжди підтримували родичі, зокрема, Алла Пугачова, зокрема фінансово. Зараз ситуація така, що він залишився без грошової допомоги з боку. А на хороше життя, зокрема до якого звикла його дружина, заробити не може.

Володимир Пресняков - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

Про персону: Володимир Пресняков Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор. У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

