Сплачувала Пугачова: чому втекла дружина Преснякова

Коротко:
- Чому дружина вирішила розлучитися з Пресняковим
- Як з ними пов'язана Алла Пугачова
Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, переживає серйозні проблеми у шлюбі.
Російські пропагандисти вже прогнозують швидке розлучення молодої пари і вже звинуватили в цьому Аллу Пугачову, яка не підтримує криваве вторгнення терориста Путіна в Україну.
Так, повідомляється, що молода дружина Микити Преснякова не живе з ним, а влаштувалася в Москві, де ходить на гарячі танці і відвідує вечірки. У цей же час її чоловік, проводить свій час з батьком і мачухою в Іспанії.
Продюсер Леонід Дзюник, який близько спілкується з родичами Микити, заявив, що в парі Преснякова-молодшого та Олени ще рік тому почалися проблеми саме через нереалізованість співака.
"Його тут завжди підтримували. Він міг розраховувати на Христину, свого батька Володю, бабусю. Він це відчував і займався своєю кар'єрою абияк. Почав би фігачити, як Христина, з дитинства - став би хорошим артистом, хлопець-то талановитий. Він одружився з донькою забезпеченого бізнесмена, яка з дитинства звикла до хорошого життя. Але Нікіта-то сам хто, хіба бізнесмен? Він не може їй забезпечити те саме, що й тато. Ось і почалися скандали", - підкреслив продюсер.
Продюсер натякає, що раніше Микиту завжди підтримували родичі, зокрема, Алла Пугачова, зокрема фінансово. Зараз ситуація така, що він залишився без грошової допомоги з боку. А на хороше життя, зокрема до якого звикла його дружина, заробити не може.
Володимир Пресняков - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.
Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.
Вас також може зацікавити:
- Дружина Преснякова пустилася берега: зважилася на радикальний крок
- Пресняков терміново втік із Росії: спіймали в туалеті
- У Преснякова великі проблеми в сімейному житті
Про персону: Володимир Пресняков
Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.
У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред