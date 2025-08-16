Окупанти змушують вчителів "виявляти злочинців" серед дітей - ЦНС

Кремлівське міністерство освіти розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях нові "рекомендації".

Окупанти впроваджують систему доносів у школах

На тимчасово окупованих територіях України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей. Про це в суботу, 16 серпня, повідомив Центр національного опору

"Кремлівське міністерство освіти розіслало вчителям на тимчасово окупованих територіях "рекомендації", як правильно стежити за поведінкою дітей, яких вважають "мігрантами" - тобто тих, хто не має російського паспорта. Подібні інструкції з'явилися і в регіонах РФ - Башкортостані, Свердловській та Смоленській областях", - ідеться в повідомленні. відео дня

У ЦНС вважають, що фактично окупанти впроваджують систему доносів у школах, перетворюючи педагогів на інструмент поліцейського контролю.

"Це - пряме порушення прав дитини та доказ, що російська "освіта" на ТОТ - лише ширма для ідеологічного впливу, дискримінації та репресій", - додали в ЦНС.

ЦНС закликає мешканців тимчасово окупованих територій документувати факти тиску і нагадує: після деокупації всі причетні до таких "методик" будуть притягнуті до відповідальності.

Що таке Центр національного опору Створено Силами спеціальних операцій з навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницького опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

