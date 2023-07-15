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Україні можуть дати касетні ATACMS: експерт здивував несподіваним прогнозом

Олексій Тесля
15 липня 2023, 16:48 оновлено 15 липня, 17:06
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Олег Катков оцінив ймовірність надання Україні авіаційних касетних боєприпасів.
Каток
Олег Катков розповів про касетні боєприпаси для України / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, скріншот

США, ймовірно, нададуть Україні артилерійські касетні М864, або якісь схожі на них, заявив головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

"Дійсно, касетне спорядження може бути і в реактивних снарядах (наприклад, до HIMARS, в тому числі і в високоточних). Можуть бути і авіаційні бомби, але справа в тому, що їх використання передбачає їх скидання безпосередньо над противником. А в умовах України без переваги в повітрі це об'єктивно неможливо зробити", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт також оцінив ймовірність надання Україні авіаційних касетних боєприпасів.

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"Іншими словами, нам, швидше за все, не будуть передавати авіаційні касетні бомби з максимальною часткою ймовірності для того, щоб їх скидати або з радянських машин, або з F-16, тому що тоді ми просто не зможемо їх використовувати – це буде самогубна місія", - говорить він.

Військовий експерт також не виключив передачу Україні снарядів GMLRS до HIMARS з касетним спорядженням і навіть касетних ATACMS.

"Якщо ми говоримо про артилерійські боєприпаси, то це залежить від артилерійської системи, з якою вони використовуються. Але приблизно на ту ж дальність, що і звичайні осколково-фугасні боєприпаси", — резюмував Катков.

Хто такий Олег Катков

Військовий експерт, головний редактор військового порталу Defense Express

Касетний боєприпас - що відомо

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації.

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для ЗСУ

Касетні боєприпаси змінять правила гри. Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів про потужну зброю для ЗСУ.

Відповідаючи на критику деяких країн з цього приводу, він підкреслив, що передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою в боротьбі з окупаційними військами РФ.

Раніше Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Більше новин:

війна Росії та України Олег Катков касетні боєприпаси
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