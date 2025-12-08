"Шахеди" з ракетами: експерт пояснив, чи становлять вони реальну загрозу для авіації

За словами експерта, збити літальний апарат такою модифікацією дрона майже нереально.

Росія оснастила "Шахеди" ракетами Р-60 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, фото з відкритих джерел

РФ ставить ракети Р‑60 на "Шахеди", але це не працює

Дрон не може забезпечити наведення для ракети

Загрози для української авіації немає

Росія почала запускати по Україні модифіковані ударні дрони "Шахед", до яких кріплять старі радянські ракети Р‑60, нібито для ураження українських гелікоптерів та обходу систем ППО. Однак така "інновація" виявилася технічно неспроможною та не становить реальної загрози для української авіації.

Про це в коментарі "24 Каналу" повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, збити будь-який літальний апарат за допомогою такої конструкції практично неможливо. Ракета Р‑60, створена для винищувачів, потребує точного наведення та постійного супроводу цілі у вузькому секторі - завдання, яке дрон-камікадзе виконати не здатен.

Чому модернізація приречена на провал

Експерт пояснює, що "Шахед" не має ані маневровості, ані бортових систем, необхідних для роботи ракети. Дрон фізично не може здійснити складні маневри, зокрема зайти гелікоптеру "в хвіст", що є критично важливим для ефективного пуску Р‑60.

Крім того, сама ракета є морально та технічно застарілою: без підтримки авіоніки винищувача вона фактично перетворюється на некерований вибуховий елемент.

"Фахівці одразу сказали, що вона не працюватиме так, як задумано", - наголосив Криволап.

Єдине можливе застосування - додаткова вибухівка

За оцінкою експерта, максимум, на що здатна така конструкція, - це виконувати роль додаткової бойової частини. Як засіб повітряного бою модернізований "Шахед" залишається абсолютно неефективним.

Криволап підсумував, що українські літаки та гелікоптери не перебувають під загрозою від цієї російської "модернізації", а спроби РФ створити імпровізовану зброю лише демонструють технічну безпорадність таких рішень.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше у коментарі Главреду фахівець Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія модернізувала ударні дрони типу "Шахед". За його словами, окупанти перенесли антени CRPA з крил у центральну частину корпусу.

"Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні. Поки що тільки закриваємо важливі для країни об’єкти", - пояснив експерт.

Бескрестнов також додав, що адаптація корпусу дронів під китайські антени свідчить про довготривалу та стабільну співпрацю Росії з Китаєм.

РФ модернізує дрони - новини за темою

Нагадаємо, 1 грудня на російському ударному дроні "Шахед" вперше виявили ракету класу "повітря-повітря" Р-60, призначену для ураження вертольотів і літаків. Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis збили дрон із цією ракетою.

Як повідомляв Главред, дедалі більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Коли такий безпілотник ударяється об поверхню, детонатор спрацьовує і бойова частина дрона вибухає, що становить додаткову небезпеку.

Крім того, росіяни модернізували ударні БпЛА типу "Shahed". Дрон став маневровнішим та швидшим і може літати на більшій висоті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

