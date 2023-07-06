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Просили дуже давно: США готові до передачі Україні касетних боєприпасів - ЗМІ

Марія Тупік
6 липня 2023, 18:07 оновлено 6 липня, 18:13
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США цього тижня можуть схвалити передачу Україні касетних боєприпасів, які Україна просила ще у 2022 році.
Касетний боєприпас, США Україна
Касетний боєприпас від США / Колаж Главред, фото president.gov.ua, uk.wikipedia.org

Сполучені Штати вже сьогодні, 6 липня, можуть оголосити про передачу спірних касетних боєприпасів Україні.

Як повідомляють The New York Times і журналіст американського суспільного мовника NPR Томе Бауман, Київ наполягав на використанні суперечливої та широко забороненої зброї, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

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Про очікуване рішення США вперше повідомило Національне громадське радіо, а в середу ввечері, 5 липня, його підтвердив офіційний представник адміністрації на умовах анонімності, щоб розкрити дискусії про внутрішню політику.

"Очікується, що завтра (йдеться про сьогодні - ред.) США оголосять про відправку касетних боєприпасів в Україну, у якої мало артилерійських снарядів", - пишуть ЗМІ.

Повідомляється, що адміністрація США вже вивчає можливість схвалити давній запит України на постачання касетних боєприпасів, щоб таким чином допомогти задовольнити високий попит ЗСУ на боєприпаси в ході контрнаступу.

Що таке касетний боєприпас

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації.

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для України

Нагадаємо, наприкінці 2022 року CNN повідомляло, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ і артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена не була готова виконати це побажання.​

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Однак у Німеччині критикували таке прохання.

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