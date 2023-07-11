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У Держдепі розповіли, як домоглися рішення про касетні боєприпаси для України

Дмитро Відоменко
11 липня 2023, 08:14 оновлено 11 липня, 08:14
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Спікер Держдепу США прямо і конкретно розповів, як у Білому домі приймали рішення про передачу касетних боєприпасів для України.
Держдеп, касетні боєприпаси
У Держдепі уточнили, що рішення про касетні боєприпаси було вкрай складним / колаж фото ua.depositphotos.com і Human Rights Watch

У Держдепі США повідомили, що тісно спілкувалися зі своїми союзниками перед тим, як прийняти рішення про надання ЗСУ касетних боєприпасів. Про це заявив представник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє агентство Укрінформ.

Чиновник уточнив, що таке рішення було вкрай складним, проте його визнали необхідним заходом для забезпечення ЗСУ можливості потужно вдарити по російських агресорах.

"Ми не вважаємо це питання таким, що може створити тріщини в єдності, яку ми маємо з нашими союзниками і партнерами", — сказав Міллер.

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Як каже чиновник, у зв'язку з усім вищесказаним, США отримали запевнення від української сторони, що касетні боєприпаси будуть застосовуватися виключно по військових цілях, а також що в підсумку обов'язково буде проведена масштабна операція з розмінування українських земель.

Передача касетних боєприпасів Україні

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає від США касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ завдати якомога більше втрат армії агресорів з РФ. За словами Резнікова, касетні снаряди - визвольна зброя, яка допоможе звільняти тимчасово окуповані райони України і врятувати безліч українських солдатів.

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