'Нищити тільки окупантів': у ЗСУ розповіли, як будуть використані касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси завдаватимуть нищівного удару по окупантам, що призведе до більших у них втрат.

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Гуменюк пояснила, як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що касетні боєприпаси будуть корисними для України у відсічі російської агресії.

"Використання цих боєприпасів і розгляд цієї ситуації збоку світової спільноти говорить про високий рівень довіри нашій армії і розуміння, що максимальне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права буде здійснено. Ми не вкриваємо килимовим способом там, де є місцеве населення, де можуть постраждати цивільні", - про це вона повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Також Наталія Гуменюк наголосилиа, що ці боєприпаси будуть використані, зокрема, для того, щоб виставити баланс сил.

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"Ми маємо справу з армією, яка перевищує нашу за кількістю, маємо справу з країною-терористкою, де населення в 5 разів більше. Скоріш за все, використання цих снарядів буде притаманно для відкритих територій - там, де будуть вестись бойові дії за конкретні території і просування. Що стосується безпосередньо нашої лінії фронту зараз, це річка Дніпро, і її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке перебуває на тому боці, але вибити ворога якомога далі. Для нас зараз важливіша високоточна зброя, яка дозволить нищити тільки окупантів", - сказала вона.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

Сирський розкрив, що ЗСУ зможуть звільнити Бахмут. Події на фронті розвиваються згідно із планами, які були розроблені та затверджені, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ.

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