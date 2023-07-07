"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

Рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, підкреслив президент США.

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Джо Байден висловився щодо касетних боєприпасів для України / president.gov.ua, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував надання американською стороною Україні касетних боєприпасів.

Байден заявив CNN, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

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Подробиці передачі Україні касетних боєприпасів

Заступник глави Пентагону з політичних питань Колін Каль пояснив, чому США вирішили передати Україні касетні боєприпаси: "Перша причина – невідкладність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Воно було досить виснажливим, бо росіяни мали півроку для зміцнення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на Сході і півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати".

За словами чиновника, через ці обставини Україна витрачає значно більше артилерійських снарядів, ніж їй можуть надати союзники, і це може перешкодити їм вести бойові дії і просуватися в рамках контрнаступу.

По-друге, підкреслив Каль, рішення про надання касетних снарядів - не постійне, а служить скоріше "мостом" до моменту, поки США і союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

"І по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є "теорія перемоги" – що він всіх "перечекає": українців, США, європейців, міжнародне співтовариство – і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провал у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу", - додав заступник голови Пентагону, зазначивши, що цього не можна допустити.

Касетні боєприпаси для України

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

CNN раніше повідомляв, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ і артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена не була готова виконати це побажання.​

У лютому 2023 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Однак у Німеччині критикували таке прохання.

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