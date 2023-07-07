УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

Олексій Тесля
7 липня 2023, 23:59 оновлено 8 липня, 00:04
59
Рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, підкреслив президент США.
байден
Джо Байден висловився щодо касетних боєприпасів для України / president.gov.ua, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував надання американською стороною Україні касетних боєприпасів.

Байден заявив CNN, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

відео дня

Подробиці передачі Україні касетних боєприпасів

Заступник глави Пентагону з політичних питань Колін Каль пояснив, чому США вирішили передати Україні касетні боєприпаси: "Перша причина – невідкладність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Воно було досить виснажливим, бо росіяни мали півроку для зміцнення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на Сході і півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати".

За словами чиновника, через ці обставини Україна витрачає значно більше артилерійських снарядів, ніж їй можуть надати союзники, і це може перешкодити їм вести бойові дії і просуватися в рамках контрнаступу.

По-друге, підкреслив Каль, рішення про надання касетних снарядів - не постійне, а служить скоріше "мостом" до моменту, поки США і союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

"І по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є "теорія перемоги" – що він всіх "перечекає": українців, США, європейців, міжнародне співтовариство – і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провал у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу", - додав заступник голови Пентагону, зазначивши, що цього не можна допустити.

Касетні боєприпаси для України

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

CNN раніше повідомляв, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ і артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена не була готова виконати це побажання.​

У лютому 2023 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Однак у Німеччині критикували таке прохання.

Більше новин:

Джо Байден війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

23:59 Світ
"ЗСУ шукають слабкі місця росіян": у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу

"ЗСУ шукають слабкі місця росіян": у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу

23:31 Україна
"Все за планом, переможемо": Залужний відвідав два напрямки на передовій

"Все за планом, переможемо": Залужний відвідав два напрямки на передовій

23:21 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:59

"Вони потрібні українцям": Байден відверто висловився щодо касетних бомб для ЗСУ

23:31

"ЗСУ шукають слабкі місця росіян": у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу

23:21

"Все за планом, переможемо": Залужний відвідав два напрямки на передовій

22:49

"Немає чого розслаблятися": українська блогерка зраділа ракетному удару по ЛьвовуВідео

22:47

Дитина залишилася без мами: у Норвегії жорстоко вбили біженку з України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:55

ЗСУ озброять касетними боєприпасами: у Байдена зробили гучну заяву

21:31

Хитра головоломка для найуважніших: треба всього за 5 секунд знайти кота

21:30

На РФ чекає демілітаризація: у Зеленського назвали головні цілі України у війні

21:26

Теракт окупантів в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих воїнів

Реклама
21:15

Сергій Стерненко. Чи дадуть Україні касетні снаряди?Відеоблоги

20:34

Армія України взяла в пастку окупантів у Бахмуті і рухається на півдні - Маляр

20:30

Зеленський прибув до Туреччини на важливі перемовини: про що говоритиме з Ердоганом

19:43

Прослуховування під час переговорів: в BND дізналися секрети Пригожина і Лукашенка

19:24

ЗСУ здатні звільнити Крим до кінця літа, потрібні ATACMS і F-16 - Ходжес

19:13

Як солити огірки на зиму в холодній воді: рецепт, від якого вся сім’я оближе пальчики

19:11

Чому Запоріжжя - не Чонгар, або Про очевиднеПогляд

18:42

Україна налагодить спільне виробництво потужних САУ натовського калібруВідео

18:41

Ніхто не розгадає їх загадку: 2 знаки, які будуть неймовірно успішними

18:30

Ексохоронець Путіна, що стоїть за Пригожиним: генерал СБУ оцінив вплив ДюмінаВідео

18:15

Як відновити окуляри від подряпин: копійчаний спосіб вас здивує

Реклама
17:42

Україна отримає "багаторічний пакет допомоги" на саміті НАТО - Столтенберг

17:41

Касетні боєприпаси посилять ЗСУ та прискорять звільнення територій - Подоляк

17:41

Пригожин замітає сліди: у Пентагоні розповіли про двійників ватажка ПВК Вагнера

17:21

Навіщо килим на кухні: плюси і мінуси

17:16

НАТО не хоче зникнення РФ з карти світу, тому закриє очі на теракт на ЗАЕС – Огризко

16:51

"Святкуєте смерті у Львові": Мішину рознесли за танці на яхті в купальникуВідео

16:40

Брітні Спірс вдарив охоронець відомого спортсмена: суть конфлікту

16:32

Ворога вибили під Бахмутом: ЗСУ пішли на штурм і просунулися вперед

16:29

Підрив ЗАЕС не загрожує радіацією – американські експерти

16:23

"Ніякий я не диктатор": Лукашенко в істериці вимагає від Заходу "вибачень"

16:17

Рижуля: в мережу потрапили фото дочки Гаррі і Меган

16:14

Любовний гороскоп на тиждень 10-16 липня: Тельцю - початок, Терезам - романтика

16:11

Перуки, бороди і кувалда: з’явилися фото дивних речей, знайдених вдома у ПригожинаФото

16:10

Як правильно пити воду з лимоном і імбиром: дивовижні властивості напою

15:50

"Було б попадання в голову": у Сумах розстріляли машину, в якій було 3 людиниВідео

15:43

"Просто так РФ не піде": генерал СБУ дав тривожний прогноз закінчення війниВідео

15:33

Розважає новеньку: дочка Лорак в купальнику кострубато станцювала для нової дружини татаВідео

15:32

Зеленський візьме участь у саміті НАТО - Столтенберг

15:07

"Не для однієї категорії людей": Зеленський розповів, яким буде завершення війни

14:40

Гороскоп Таро на тиждень 10-16 липня: Овну - виклик, Тельцю - хворобливий час

Реклама
14:39

В Україні різко подорожчали бензин і дизель: які ціни на АЗС

14:30

"Твій рот - головне гніздо невігластва": Коля Сєрга "розніс" АрестовичаВідео

14:30

Мене послали: зірка "Майстер шеф" Ектор поскаржився на українську продуктову мережу

14:14

Привітання з Днем сім'ї, красиві картинки і листівки до свята

14:07

"Загроза катастрофи на ЗАЕС не зникла": Буданов ошелешив заявою

14:04

ЗСУ на Бахмутському напрямку відбили частину територій-генерал Сирський

13:36

У Мадонни може бути серйозне захворювання - ЗМІ

13:29

ЗСУ роблять унікальні військові операції, але потрібно багато зброї - Данілов

13:27

Гороскоп на завтра 8 липня 2023: Тельцям - підвищення, Раків підкачає здоров'я

13:16

На даху реактора ЗАЕС могли закласти вибухівку: росіяни не пускають туди МАГАТЕ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти