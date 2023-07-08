"Не можуть бути доставлені": 3 країни проти передачі касетних боєприпасів Україні

Німеччина, Іспанія та Великобританія не підтримують передачу касетних боєприпасів для України.

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Країни виступають проти передачі касетних боєприпасів Україні / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, УНІАН, Офіс президента, АрміяІнформ

У США вирішили передати Україні касетні боєприпаси для знищення ворога та звільнення українських територій. Однак деякі країни вже виступили проти цього. Відомо про щонайменше три країни, які не підтримують таке рішення.

Рішення президента США Джо Байдена не підтримують у Німеччині, Британії та Іспанії.

Реакція Німеччини

The Guardian повідомляє, що міністр закордонних справ Анналена Бербок офіційно висказала невдоволення через те, що США хочуть передати Україні касетні боєприпаси.

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"Я стежила за повідомленнями ЗМІ. Для нас як держави-учасниці діє досягнута в Осло угода", - сказала Бербок.

Мова йде про угоду ССМ, яка була підписана у 2008 році і забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу касетних боєприпасів.

Заява Іспанії

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес виступає проти планів США відправити касетні снаряди Україні. Про це повідомляє RTVE.

"Певна зброя і бомби не можуть бути доставлені ні за яких обставин ... Ні - касетним снарядам і так - допомозі для законної оборони України", - зазначила Роблес.

Що кажуть у Британії

Британський прем'єрміністр Ріші Сунак "не заохочує" використання касетних боєприпасів. Про це повідомляє Sky News. Разом з тим Британія обіцяє продовжувати допомагати Україні.

"Ми будемо продовжувати робити свій внесок у підтримку України проти незаконного і неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно – далекобійну зброю, і сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", – сказав Ріші Сунак.

Касетний боєприпас - що відомо Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації. Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій. У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Передача касетних боєприпасів Україні

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає від США касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ завдати якомога більше втрат армії агресорів з РФ. За словами Резнікова, касетні снаряди - визвольна зброя, яка допоможе звільняти тимчасово окуповані райони України і врятувати безліч українських солдатів.

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