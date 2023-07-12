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"Касетні боєприпаси змінять правила гри": Резніков про потужну зброю для ЗСУ

Олексій Тесля
12 липня 2023, 13:24 оновлено 12 липня, 14:32
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Україна отримала раніше 155-міліметрові артилерійські системи і це змінило правила гри, нагадав міністр оборони.
Резніков, касетні боєприпаси
Олексій Резніков прокоментував передачу Україні касетних боєприпасів / колаж Главред, фото УНІАН І Us air force

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував ситуацію навколо передачі США Україні касетних боєприпасів.

Відповідаючи на критику деяких країн з цього приводу, він підкреслив, що передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою в боротьбі з окупаційними військами РФ, пише Politico.

Глава Міноборони нагадав про те, що Україна отримала у травні 2022 року 155-міліметрові артилерійські системи і це змінило правила гри.

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"У липні ми отримали різні типи реактивних систем залпового вогню — це стало наступною зміною правил гри. Я сподіваюся, що касетні боєприпаси будуть наступним game changer в якості зброї або боєприпасів для звільнення наших тимчасово окупованих територій", — сказав він.

Водночас Резніков додав, що їх застосування буде обмежено неміськими районами на території України. За його словами, партнери України також будуть проінформовані про застосування та дію касетної зброї.

Касетний боєприпас - що відомо

Касетні боєприпаси складаються з десятків менших бомб. Вони розлітаються під час детонації.

Один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити в п'ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси. Касетні боєприпаси вважаються забороненими, адже бомби, що не розірвалися, можуть становити небезпеку для цивільних протягом багатьох років після закінчення бойових дій.

У 2010 році була прийнята Конвенція про заборону касетних боєприпасів, 123 держави заборонили їх використання, виробництво і накопичення. Однак США, Україна і Росія не підписали документ.

Касетні боєприпаси для України

Раніше Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Раніше повідомлялося про те, що Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

CNN раніше повідомляв, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ і артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена не була готова виконати це побажання.​

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новини США Олексій Резніков війна Росії та України
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