Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

Руслана Заклінська
8 грудня 2025, 18:17оновлено 8 грудня, 19:45
Укренерго застосовуватиме заходи обмеження споживання електроенергії впродовж всієї доби.
Графік вимкнення світла на 9 грудня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Погодинні відключення електроенергії діятимуь впродовж доби
  • Обсяг обмежень - 2-4 черги в залежності від регіону
  • Відключення стосуватимуться побутових та промислових споживачів

У вівторок, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг обмежень в певних регіонах скоротили. Про це повідомило Укренерго.

Заходи обмеження споживання електроенергії в Україні продовжать застосовувати через наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів протягом усієї доби.

відео дня

Графіки погодинних відключень у вівторок будуть діяти з 00:00 до 23:59. Обсяг відключень в областях - від 2 до 4 черг.

Зазначимо, що 8 грудня в Україні вимикають світло обсягом 2,5-4 черги. Отже, завтра обмеження у деяких регіонах зменшаться на 0,5 черги.

Водночас Укренерго наголосило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Споживачів закликають уважно стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.

Коли в Україні скасують відключення - прогноз експерта

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вважає, що графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.

"Середньозважений сценарій - треба звикнути до графіків, які у нас були раніше - 4 години через 4 без стабільного електропостачання", - сказав Ігнатьєв

За його словами, українцям доведеться звикнути до тривалих графіків відключень. У разі нових атак ворога відключення можуть тривати добами.

Черги відключень елекроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 8 грудня в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Екстрені відключення застосували у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Також голова Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях, оскільки там тривають майже щоденні російські атаки та фіксуються значні руйнування. Попри складності, енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію.

Як повідомляв Главред, відновлення енергосистеми після нової масованої атаки РФ може зайняти кілька тижнів. Українські АЕС поки не здатні повністю компенсувати втрати потужності.

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго новини України відключення світла електроенергія
Частину України скоро замете снігом: відома дата морозної погоди

