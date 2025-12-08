Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

Головне:
- Погодинні відключення електроенергії діятимуь впродовж доби
- Обсяг обмежень - 2-4 черги в залежності від регіону
- Відключення стосуватимуться побутових та промислових споживачів
У вівторок, 9 грудня, у всіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяг обмежень в певних регіонах скоротили. Про це повідомило Укренерго.
Заходи обмеження споживання електроенергії в Україні продовжать застосовувати через наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів протягом усієї доби.
Графіки погодинних відключень у вівторок будуть діяти з 00:00 до 23:59. Обсяг відключень в областях - від 2 до 4 черг.
Зазначимо, що 8 грудня в Україні вимикають світло обсягом 2,5-4 черги. Отже, завтра обмеження у деяких регіонах зменшаться на 0,5 черги.
Водночас Укренерго наголосило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Споживачів закликають уважно стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.
Коли в Україні скасують відключення - прогноз експерта
Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вважає, що графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом усієї зими й можуть бути скасовані лише на початку квітня.
"Середньозважений сценарій - треба звикнути до графіків, які у нас були раніше - 4 години через 4 без стабільного електропостачання", - сказав Ігнатьєв
За його словами, українцям доведеться звикнути до тривалих графіків відключень. У разі нових атак ворога відключення можуть тривати добами.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, 8 грудня в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Екстрені відключення застосували у Полтавській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Також голова Укренерго Віталій Зайченко повідомив, що найважче зараз у Чернігівській та Донецькій областях, оскільки там тривають майже щоденні російські атаки та фіксуються значні руйнування. Попри складності, енергетики продовжують відновлювати пошкоджені мережі та генерацію.
Як повідомляв Главред, відновлення енергосистеми після нової масованої атаки РФ може зайняти кілька тижнів. Українські АЕС поки не здатні повністю компенсувати втрати потужності.
