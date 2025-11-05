Рус
"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

Олексій Тесля
5 листопада 2025, 18:26
Сили оборони змушені відходити на нові позиції, розповів Артем Прибильнов.
У ЗСУ прокоментували інформацію про ситуацію в Покровську / Колаж: Главред, фото: ОК Захід (ілюстративне фото), Telegram

Начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, що захищає Покровськ, лейтенант Артем Прибильнов заявив про те, що російські окупанти дуже глибоко інфільтрувалися в місто, де тривають вуличні бої.

Ворог збільшив до рекордної кількості обстріли КАБами саме по Покровській агломерації. Кілька днів РФ била сотнями КАБів на добу, розповів він в інтерв'ю Радіо Свобода.

ЗСУ відходять на нові позиції

За словами українського офіцера, Сили оборони змушені відходити на нові позиції тільки тому, що старі позиції повністю знищені ворогом і не підлягають відновленню.

Він пояснив, що найчастіше ворог, виявивши позицію, атакує її 15 FPV-дронами, а також КАБами, артилерією і мінометами.

"Я часто стикаюся з коментарями в Інтернеті, коли люди, незнайомі з військовою справою, відчайдушно воюють проти того, що ми відступаємо. Ми не відступаємо, ми відходимо на запасні позиції, тому що рубежі оборони були повністю знищені і не підлягають відновленню", - каже представник 115 ОМБр.

Загроза захоплення Покровська

Водночас він уточнив, що кількість інженерних загороджень і захисних позицій у Покровську була достатньою, проте росіяни їх планомірно знищували.

"Це просто, на жаль, закономірність цієї війни. При цьому за рік Покровської оборони ми знищили шалену кількість ворога на підступах. Таким чином, за рік оборони своє завдання Покровськ виконав", - стверджує співрозмовник.

Бої за Покровськ: тактика росіян

Він зазначив, що на сьогодні в Покровську залишаються близько двох сотень російських окупантів. При цьому ворог постійно інфільтрується в місто, намагаючись глибоко зайти в забудову.

"Звичайно, коли вони вже залазять по підвалах, рештках будівель, то їх дуже важко викурити. Також тривають міські бої і зачистка найбільш важливих шляхів сполучення, які залишилися в Покровську", - додав Прибильнов.

Що відбувається в Покровську: аналіз генерала ЗСУ

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 років) Ігор Романенко заявив, що оточення українських військ у Покровську немає.

За його словами, обстановка в місті, як і раніше, вкрай напружена - російські сили присутні майже у всіх районах і просунулися до залізниці. У відповідь на це в Покровську проводиться контрдиверсійна операція Сил оборони України.

Ситуація в Покровську: новини за темою

Раніше повідомлялося, що обстановка в Покровську залишається складною і динамічною, проте Силам оборони вдалося поліпшити тактичне становище. Про це розповіла пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ДШВ перекидають резерви і зачищають Покровськ. Сили оборони створили можливості для виконання завдання з поповнення військ у Покровську.

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

ЗСУ війна на Донбасі Покровськ
"Сумно втрачати людей": у мовчуна Ніколаєва сталося особисте горе

