Під ударом логістика росіян: штурмовики ДШВ поліпшили становище в Покровську

Унаслідок успішних контрдій українські військові зуміли поліпшити тактичне становище в кількох кварталах міста.

Головне:

Силам оборони вдалося поліпшити тактичне становище

Збільшується кількість штурмових груп у Покровську

Обстановка в Покровську залишається складною і динамічною, проте Силам оборони вдалося поліпшити тактичне положення.

Про це повідомляє пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України.

Зазначається, що внаслідок успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення в кількох кварталах міста.

"Збільшуємо кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу. Одночасно українські військові працюють над рішеннями щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням", - вказується в повідомленні.

Підкреслюється, що українські сили тримають противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську - поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян.

Загалом у жовтні в смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 - "вийшли з ладу".

Ситуація в Покровську: дані Ганштабу

Як повідомляє пресцентр Генштабу, на Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників. Досі бої тривають у семи локаціях. Сили оборони ефективно проводять контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту Покровськ, втрати ворога уточнюються.

Раніше Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі. В останні тижні ворог помітно посилив використання бронеколон у Покровську, повідомив Олександр Вовк.

Нагадаємо, Главред писав, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

