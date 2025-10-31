Рус
В РФ заявили про готовність до прямих переговорів з Україною, але є нюанс

Руслана Заклінська
31 жовтня 2025, 13:53
УМЗС РФ переконані, що умови для розвитку стамбульського треку повністю забезпечені.
РФ нібито готова до переговорів з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що заявили в МЗС Росії:

  • Росія нібито готова продовжувати переговори з Україною
  • Вони мають продовжуватися лише у "стамбульському форматі"
  • Головною проблемою РФ вважає нібито "відсутність політичної волі Києва"

У Росії нібито готові продовжувати переговори з Україною щодо завершення війни, але лише у так званому "стамбульському форматі". Про це заявив заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін в коментарі росЗМІ.

За його словами, існують усі необхідні умови для розвитку стамбульського переговорного треку й Москва залишається відкритою до прямих переговорів із Києвом.

"Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність надавати для переговорів майданчик в Стамбулі. Таким чином, усі умови для розвитку стамбульського трека є", - сказав він.

Водночас він зазначив, що головною проблемою є нібито "відсутність політичної волі Києва". На думку Галузіна, українська сторона нібито уникає діалогу, сподіваючись "досягти миру силовим шляхом".

Чи готовий Путін зустрітися з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін максимально уникатиме прямої зустрічі з ним.

"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що йому байдуже, у якому форматі Україна зможе завершити війну. Головне, щоб Київ був задіяний у процесі й ніхто не намагався ухвалювати рішення без участі української сторони.

Переговори Трампа з Путіним - новини за темою

Нагадаємо, 16 жовтня президенти США Дональд Трамп і Росії Володимир Путін після телефонної розмови оголосили про готовність провести двосторонню зустріч у найближчі тижні. Місцем саміту обрали Угорщину.

Підготовкою зустрічі мали займатися держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Проте вже 21 жовтня Трамп ухвалив рішення про скасування саміту.

Як повідомляв Главред, 23 жовтня США запровадили нові санкції проти Росії. Держсекретар США Марко Рубіо підкреслив, що ці санкції не стали несподіванкою та не означають відмови Вашингтона від переговорів із Москвою.

Про персону: Михайло Галузін

Михайло Галузін - радянський і російський дипломат. Заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації з 25 листопада 2022 року. Надзвичайний та повноважний посол (2014), пише Вікіпедія.

війна в Україні війна Росії та України мирні переговори переговори в Стамбулі
Чим і як підживити троянди на зиму: найкращі добрива та натуральні засобиВідео

01:30

18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло

01:05

Не їли три дні й пішки подолали 16 км: подружжя дивом врятувалося з пекла у ТорськомуВідео

