Україна знищила 'Орєшнік' під носом у РФ: Малюк розкрив деталі секретної місії

СБУ, ГУР та СЗР ліквідували одну з трьох ракет у Капустиному Яру.

https://glavred.net/war/ukraina-unichtozhila-oreshnik-pod-nosom-u-rf-malysh-raskryl-detali-sekretnoy-missii-10711178.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео, ТАСС

Сили оборони України успішно знищили один із трьох пострілів гіперзвукової ракети "Орєшнік" на території Росії. Про це під час пресконференції повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

"До цього ми жодного разу це не озвучували. Але ми можемо сказати, що один з трьох "Орєшніків" був успішно знищений на їх території на Капустиному Яру силами ГУР, СБУ та СЗР. Це була дуже успішна місія. Знищення було стовідсоткове", - розповів він.

Малюк додав, що операція тоді не афішувалася й інформація про неї передавалася виключно президентові України та декільком президентам інших країн.

відео дня

"Це було в той момент, коли назву "Орєшнік" ніхто на широкому загалі не використовував. І росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо не помиляюся, це було позаминулого літа", - зазначив керівник СБУ.

Президент України Володимир Зеленський під час тієї ж зустрічі зазначив, що за даними української розвідки, Росія мала три постріли "Орєшніка". Один з них уже був використаний, другий - знищили українські Сили оборони, а щонайменше один ще залишається у розпорядженні ворога.

"Є один. Ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено до трьох. І спплановано на кожен рік до шести", - заявив голова служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Зеленський також наголосив, що Росія планує розмістити один із "Орєшників" на території Білорусі. Глава держави додав, що західні партнери мають звернути на це увагу.

"Ми розуміємо, приблизний радіус дій у них 5500 (кілометрів, - ред). І є мертва зона 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо східній Європі варто звернути на це увагу. Та і всім. Треба звернути на ці ризики", - пояснив президент.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред