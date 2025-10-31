Допомогли повстанці: воїни ССО знищили та уразили дороговартісні елементи ППО РФ

Уразити ворожу техніку вдалося на території Росії.

Обидві системи становили велику загрозу для роботи українських військових / Колаж: Главред, фото: facebook.com/usofcom?locale=uk_UA

Що повідомили в ССО:

На території РФ уражено складові російської ППО

Один із комплексів ворога вдалося знищити

Загрозу для української бойової авіації знижено

Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная Искра" провели спеціальні заходи в результаті чого було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.

Як повідомили ССО в Telegram, мова йде про новітній зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційну станцію раннього виявлення "НЕБО-У" росіян у Ростовській області країни-агресорки Росії.

Деталі операції ССО

Українські воїни повідомили, що операцію провели ще у ніч на 28 вересня. "БУК-М3" вдалося знищити, а "НЕБО-У" уразити. Що важливо, вартість кожного з цих комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів.

"БУК-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "НЕБО-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть", - йдеться у повідомленні.

В ССО додали, що продовжують завдати важкі та критичні для ворога удари, щоб крок за кроком наблизити цілковиту російську знемогу.

У Ростовській області не вперше підривають спроможності армії РФ

Главред писав, що нещодавно партизани успішно здійснили диверсійну операцію на важливій залізничній розв’язці поблизу Ростова-на-Дону, фактично зупинивши доставку техніки та боєприпасів російським військам на південному напрямку.

Об’єктом атаки стала залізнична розв’язка біля селища Калиніно, яка є критичною точкою на логістичній карті противника. Саме там проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок — у бік тимчасово окупованих територій.

Операції ССО проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські бійці у тимчасово окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Напередодні також Сили спеціальних операцій провели спільну операцію з російським повстанським рухом "Чорна іскра". У Ленінградській області РФ було уражено нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез".

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій здійснили вдалу атаку на російський малий ракетний корабель "Град", яка була проведена в Карелії, в акваторії Онезького озера.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

