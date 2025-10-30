'Уже пізно': військкор заявила про 'більш ніж критичну' ситуацію в Покровську

Проєкт DeepState заявляє, що російські окупанти просунулися поблизу Покровська і ще трьох населених пунктів.

Ворог зайшов у Покровськ крізь розрахунки 32 ОМБр / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ "Суспільне"

Коротко:

Підрозділи в районі села Лисівка, Сухий Яр і Новопавлівка заблоковані

Ворог зайшов у Покровськ крізь розрахунки 32 ОМБр

У Генштабі кажуть, що тримають оборону в районі Покровська та Мирнограда

Військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно". Про це Кирієнко-Мерінова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Ситуація така, що підрозділи в районі села Лисівка, Сухий Яр і Новопавлівка заблоковані. Це найглибші околиці Покровська, де, зокрема, наші війська 25 окрема повітряно-десантна Січеславська бригада понад рік тримають позиції", - повідомила вона. відео дня

Водночас ЗС РФ просочуються в район села Гришине, що вище від міста, і перекривають трасу в бік Павлограда. Журналістка зазначила, що саме так було встановлено російський прапор, який невдовзі збили за допомогою дрона.

"Але піхота ворога там залишилася", - підкреслила вона.

За її словами, в районі залізниці окупантів також "більш ніж достатньо". Росіян постійно фіксують українські розвідувальні дрони. Ворожі бійці встановлюють мінні загородження, окопуються та займають оборону.

"Ворог зайшов у Покровськ крізь розрахунки 32 ОМБр. Напевно командири знову вчасно не сказали правду сусідам. А потім, коли "течію" ворожої піхоти було не зупинити, вже стало пізно", - зазначила Кирієнко-Меринова.

Вона повідомила, що ЗС РФ намагаються розділити місто на дві частини, і ситуація "виглядає більш ніж критично" для Покровська та Мирнограда, де відбивали російські ДРГ. Водночас заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що місто майже повністю захоплене, кореспондентка спростувала.

"Це не правда. Частина міста - ще не все місто. Сподіваємося на правильні рішення", - додала вона.

DeepState: росіяни просунулися поблизу Покровська

Зі свого боку, моніторинговий проєкт DeepState заявляє, що російські окупанти просунулися поблизу Покровська і ще трьох населених пунктів.

Так, інформують аналітики, Сили оборони України відкинули російських загарбників поблизу Нового Шахового.

"Ворог просунувся поблизу Покровська, Полтавки, Володимирівки та в Новомиколаївці", - йдеться в повідомленні.

Фото: deepstatemap

Що кажуть у Генштабі

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося, що протягом доби на Покровському напрямку зупинили 55 штурмових дій ворога. Українські сили тримали оборону в районі самого Покровська та міста Мирноград, а також населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звіряче, Котлине, Молодецьке, Вдале, Новопавлівка, Новоекономічне, Красний Лиман, Балаган, Лисівка, Філія, Кучерів Яр і Дачне.

Що відбувається в Покровську - експертна думка

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу "Київ 24" оцінив ситуацію на Покровському напрямку як одну з найбільш напружених на всій лінії фронту. За його словами, російські підрозділи вже діють у межах міста, використовуючи тактику просочування невеликими мобільними групами.

"Залізниця розділяє Покровськ - менша частина це північна, і трохи більша - південна. У південній частині ворог пересувається, там постійно тривають сутички. Присутній ворог і в північній частині, на жаль, і там також тривають постійні сутички. Ворог переміщується містом, не скрізь він закріпився, але ми прекрасно розуміємо, що якщо він там присутній, то й закріпиться скоро", - пояснив Попович.

Оглядач зазначив, що існує реальна загроза обходу Покровська з півночі, що може поставити українські війська в критичне становище.

"Успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку можуть стримати цю загрозу, але якщо росіяни просунуться від Родинського на Гришине, тоді, ймовірно, доведеться залишати Покровськ", - попередив експерт.

Попович наголосив, що ситуація в Покровську залишається динамічною та надзвичайно небезпечною, адже ворог намагається розширити плацдарм і створити умови для оточення міста.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Як повідомляв Главред, Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада, оскільки місто є ключовим логістичним вузлом для ЗСУ. Частина російських підрозділів уже проникла в місто, але про повне оточення не йдеться - бої тривають як зовні, так і всередині міста.

Крім того, російські окупаційні війська планують оточити Покровську агломерацію в Донецькій області з кількох напрямків. Ворог стягнув 11 тисяч осіб для реалізації задуму. Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Також на фронті за минулу добу відбулося 135 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою на кількох напрямках, найгарячіше - на Покровському напрямку. Там російські окупанти атакували 45 разів, але зазнали значних втрат.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

