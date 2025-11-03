Росіян 'стирають у порошок': ДШВ перекидають резерви й зачищають Покровськ

Головне:
- Покровськ зачищається від російських окупантів
- Ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива
Операція українських сил із зачистки Покровська Донецької області від російських окупантів триває.
При цьому ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива, повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що за останні кілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання з поповнення військ у смузі відповідальності корпусу додатковим особовим складом і технікою.
"Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що з'єднує Покровськ і Родинське", - йдеться в повідомленні.
Подробиці боїв на Покровському напрямку
У ЗСУ зазначили, що 2 листопада українські військові ліквідували в місті 19 росіян.
"Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.
"Ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива", - повідомили в корпусі.
Так, на підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксовано противника. Загальна кількість ворожого особового складу незначна - близько 10.
"Триває робота з їхньої ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами", - запевнили в 7 корпусі.
Є чіткі плани протидії ворогу, підтримується тісна координація для стабілізації ситуації.
Бої на сході: прогноз аналітиків
За відомостями Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор Росія, крім наступу на Покровськ, зосередила основні зусилля на штурмі ще одного міста Донецької області - Мирнограда.
Одночасно з цим російські війська значно знизили інтенсивність атак у районі Костянтинівки.
Ситуація в Покровську - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються тиснути в Покровську, щоб закріпитися і захопити все місто. Групи росіян є практично у всіх кварталах і районах міста. Про це заявив військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь".
Нагадаємо, Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.
Як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".
