Росіян 'стирають у порошок': ДШВ перекидають резерви й зачищають Покровськ

Сили оборони створили можливості для виконання завдання з поповнення військ у Покровську.

https://glavred.net/ukraine/rossiyan-stirayut-v-poroshok-dshv-perebrasyvayut-rezervy-i-zachishchayut-pokrovsk-10711853.html Посилання скопійоване

З'явилися нові дані про бої на сході / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Головне:

Покровськ зачищається від російських окупантів

Ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива

Операція українських сил із зачистки Покровська Донецької області від російських окупантів триває.

При цьому ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива, повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

відео дня

Зазначається, що за останні кілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання з поповнення військ у смузі відповідальності корпусу додатковим особовим складом і технікою.

"Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що з'єднує Покровськ і Родинське", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Подробиці боїв на Покровському напрямку

У ЗСУ зазначили, що 2 листопада українські військові ліквідували в місті 19 росіян.

"Для протидії ворогу продовжуємо залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

"Ситуація в Мирнограді напружена, але не загрозлива", - повідомили в корпусі.

Так, на підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксовано противника. Загальна кількість ворожого особового складу незначна - близько 10.

"Триває робота з їхньої ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами", - запевнили в 7 корпусі.

Є чіткі плани протидії ворогу, підтримується тісна координація для стабілізації ситуації.

Бої на сході: прогноз аналітиків

За відомостями Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор Росія, крім наступу на Покровськ, зосередила основні зусилля на штурмі ще одного міста Донецької області - Мирнограда.

Одночасно з цим російські війська значно знизили інтенсивність атак у районі Костянтинівки.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються тиснути в Покровську, щоб закріпитися і захопити все місто. Групи росіян є практично у всіх кварталах і районах міста. Про це заявив військовослужбовець 68 окремої єгерської бригади з позивним "Гусь".

Нагадаємо, Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо про те, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

Читайте також:

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред