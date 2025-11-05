Загроза оточення Покровська: генерал розкрив головне завдання спецзагону ГУР

Росіяни є практично у всіх районах Покровська і вони дійшли до залізниці, попередив Ігор Романенко.

Ігор Романенко прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Важливе із заяв Романенка:

Ситуація в Покровську залишається критичною

Росіяни атакують Покровськ із півночі та півдня йдуть на зустріч

Оточення українських сил у Покровську немає, заявив генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 років) Ігор Романенко.

Як підкреслив він в ефірі Ранок.LIVE, ситуація в Покровську залишається критичною.

"Немає поки що оточення фізичного. Але яка ситуація буде надалі залежить від того, наскільки держава здатна допомогти нашим Силам оборони в цей критичний період щодо забезпечення озброєнням, технікою і боєприпасами", - зазначив експерт.

Він попередив про те, що росіяни є практично у всіх районах Покровська і вони дійшли до залізниці. Своєю чергою в місті проводиться контрдиверсійна операція Сил оборони України.

"Росіяни з півночі і півдня йдуть на зустріч, щоб замкнути і перерізати логістичні шляхи і таким чином виконати те, про що вже давно говорить їхня пропаганда", - пояснив військовий аналітик.

Попри те, що Покровськ прострілюється навіть мінометами, але це не свідчить про повне його оточення, стверджує він.

Романенко додав, що "точаться бої за логістику", зокрема, загін Головного управління розвідки діяв на північно-західному напрямку, пробив коридор і поліпшив ситуацію з логістикою українських підрозділів.

Ситуація в Покровську: дані військових

У Покровську Донецької області не припиняються інтенсивні вуличні бої. Обстановка постійно змінюється - противник активно використовує артилерію, безпілотники та керовані авіабомби.

Про це розповів представник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України Сергій Окішев.

Бої за Покровськ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в напрямку Покровська російські війська зосередили безпрецедентну кількість особового складу - близько 170 тисяч солдатів, що становить майже весь контингент, який вторгся в Україну на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську. Bild з посиланням на військових повідомляє, що РФ контролює більшу частину Покровська.

Як повідомляв Главред, російські війська штурмують місто, застосовуючи артилерію, дрони і керовані авіабомби. Стало відомо про те, що найгарячіший напрямок - північний схід міста.

Більше новин:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

