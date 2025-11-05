Рус
Загроза оточення Покровська: генерал розкрив головне завдання спецзагону ГУР

Олексій Тесля
5 листопада 2025, 17:27
137
Росіяни є практично у всіх районах Покровська і вони дійшли до залізниці, попередив Ігор Романенко.
Ігор Романенко, ЗСУ
Ігор Романенко прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Важливе із заяв Романенка:

  • Ситуація в Покровську залишається критичною
  • Росіяни атакують Покровськ із півночі та півдня йдуть на зустріч

Оточення українських сил у Покровську немає, заявив генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 років) Ігор Романенко.

Як підкреслив він в ефірі Ранок.LIVE, ситуація в Покровську залишається критичною.

відео дня

"Немає поки що оточення фізичного. Але яка ситуація буде надалі залежить від того, наскільки держава здатна допомогти нашим Силам оборони в цей критичний період щодо забезпечення озброєнням, технікою і боєприпасами", - зазначив експерт.

Він попередив про те, що росіяни є практично у всіх районах Покровська і вони дійшли до залізниці. Своєю чергою в місті проводиться контрдиверсійна операція Сил оборони України.

"Росіяни з півночі і півдня йдуть на зустріч, щоб замкнути і перерізати логістичні шляхи і таким чином виконати те, про що вже давно говорить їхня пропаганда", - пояснив військовий аналітик.

Попри те, що Покровськ прострілюється навіть мінометами, але це не свідчить про повне його оточення, стверджує він.

Романенко додав, що "точаться бої за логістику", зокрема, загін Головного управління розвідки діяв на північно-західному напрямку, пробив коридор і поліпшив ситуацію з логістикою українських підрозділів.

Загроза оточення Покровська: генерал розкрив головне завдання спецзагону ГУР
/ Главред

Ситуація в Покровську: дані військових

У Покровську Донецької області не припиняються інтенсивні вуличні бої. Обстановка постійно змінюється - противник активно використовує артилерію, безпілотники та керовані авіабомби.

Про це розповів представник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ України Сергій Окішев.

Бої за Покровськ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в напрямку Покровська російські війська зосередили безпрецедентну кількість особового складу - близько 170 тисяч солдатів, що становить майже весь контингент, який вторгся в Україну на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше військові розповіли Bild про критичну ситуацію в Покровську. Bild з посиланням на військових повідомляє, що РФ контролює більшу частину Покровська.

Як повідомляв Главред, російські війська штурмують місто, застосовуючи артилерію, дрони і керовані авіабомби. Стало відомо про те, що найгарячіший напрямок - північний схід міста.

Більше новин:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ігор Романенко Покровськ війна Росії та України
"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіді на запитання про відступ

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:26Україна
Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

Коли Україна перейде з копійок на шаги - в НБУ назвали конкретний термін

18:01Економіка
Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

Рішення щодо Покровська прийнято: "Флеш" розкрив позицію керівництва України

17:38Фронт
Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним двері

