РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є поранені

Анна Ярославська
27 грудня 2025, 07:30оновлено 27 грудня, 08:39
919
Рятувальники ліквідовують наслідки чергової атаки на столицю.
РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є поранені
Що відомо про наслідки атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Київ та область
  • Є поранені, пошкоджено будинки та інфраструктуру

У ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.

Основний напрямок атаки - Київ та область. Постраждав чоловік, пошкоджено будівлі, атака триває.

відео дня

Станом на 07:54 групи крилатих ракет прямують у напрямку Києва з півдня та сходу. Дрони атакують столицю та передмістя, пише monitor.

РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є поранені
У небі близько 60 дронів / t.me/war_monitor

Атака на Київ

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Києві з ночі лунають вибухи. Працюють сили ППО.

Станом на 07:23 до медиків звернулися четверо постраждалих унаслідок атаки на столицю. Троє з них були госпіталізовані. Одному надали допомогу амбулаторно.

У Голосіївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО.

В Оболонському районі - падіння уламків у дачному кооперативі.

Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

"Уже п'ятеро постраждалих у столиці. Четверо з них госпіталізовані", - уточнив о 07:32 Кличко.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки чергової атаки на столицю.

У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.

В Оболонському районі надійшла інформація про пожежу триповерхового приватного житлового будинку через атаку БпЛА. На місці встановлено загоряння даху та другого поверху будинку. Гасіння триває.

У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу на місці.

Також був виїзд на виклик щодо пожежі авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги. Пожежі не виявлено, зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого.

08:08 Мер Кличко уточнив, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали.

Всі екстрені служби працюють на місці.

08:10 Також у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі. Служби прямують на місце.

  • Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 Фото: ДСНС

08:18 У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні 4 поверху. Є загоряння, повідомили у КМВА.

08:28 За даними Кличка, медиків викликали у Деснянський район.

Також медики виїхали за двома адресами в Соломʼянський район.

Дивіться відео - Момент удару "Шахеда" по житловому будинку у Києві:

РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є поранені

Наслідки атаки на Київщину

Як повідомили в Київській ОВА, окупанти цілеспрямовано атакують об'єкти критичної інфраструктури, житло людей. Є постраждалий.

"Мешканець Івано-Франківської області під час обстрілу перебував за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізували", - написав голова ОВА Микола Калашник.

У Вишгороді пошкоджено вікна в багатоповерхівці.

У Бориспільському районі пошкоджено приміщення виробництва та два автомобілі.

У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.

В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

У Київській ОВА закликали жителів області залишатися в безпечних місцях.

РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є поранені
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

Повідомлялося про зліт МіГ-31К і загрозу застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

У ніч на 23 грудня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного і наземного базування. Було збито/пригнічено 621 ціль противника.

Місцева влада повідомила про наслідки атаки на Київ та інші регіони, відомо про "прильоти", жертви та постраждалих.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.

Раніше моніторингові канали повідомляли, що стратегічна авіація РФ продовжує підготовчі дії до нового обстрілу.

Інші новини:






