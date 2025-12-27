РФ усю ніч і ранок масовано атакує Київ та область: горять житлові будинки, є поранені

Коротко:
- РФ атакувала Київ та область
- Є поранені, пошкоджено будинки та інфраструктуру
У ніч на 27 грудня країна-агресор РФ атакувала Україну дронами та ракетами. У низці регіонів прогриміли вибухи. У повітрі фіксували велику кількість БпЛА.
Основний напрямок атаки - Київ та область. Постраждав чоловік, пошкоджено будівлі, атака триває.
Станом на 07:54 групи крилатих ракет прямують у напрямку Києва з півдня та сходу. Дрони атакують столицю та передмістя, пише monitor.
Атака на Київ
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Києві з ночі лунають вибухи. Працюють сили ППО.
Станом на 07:23 до медиків звернулися четверо постраждалих унаслідок атаки на столицю. Троє з них були госпіталізовані. Одному надали допомогу амбулаторно.
У Голосіївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО.
В Оболонському районі - падіння уламків у дачному кооперативі.
Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.
"Уже п'ятеро постраждалих у столиці. Четверо з них госпіталізовані", - уточнив о 07:32 Кличко.
Оновлено. У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки чергової атаки на столицю.
У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі.
Зокрема, у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано.
В Оболонському районі надійшла інформація про пожежу триповерхового приватного житлового будинку через атаку БпЛА. На місці встановлено загоряння даху та другого поверху будинку. Гасіння триває.
У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку. Вогнеборці ліквідовують наслідки обстрілу на місці.
Також був виїзд на виклик щодо пожежі авто у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на проїжджу частину дороги. Пожежі не виявлено, зафіксовано пошкодження припаркованих авто та знайдено потерпілого.
08:08 Мер Кличко уточнив, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали.
Всі екстрені служби працюють на місці.
08:10 Також у Дарницькому районі уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі. Служби прямують на місце.
08:18 У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні 4 поверху. Є загоряння, повідомили у КМВА.
08:28 За даними Кличка, медиків викликали у Деснянський район.
Також медики виїхали за двома адресами в Соломʼянський район.
Дивіться відео - Момент удару "Шахеда" по житловому будинку у Києві:
Наслідки атаки на Київщину
Як повідомили в Київській ОВА, окупанти цілеспрямовано атакують об'єкти критичної інфраструктури, житло людей. Є постраждалий.
"Мешканець Івано-Франківської області під час обстрілу перебував за кермом вантажівки та отримав осколкові поранення спини. Його госпіталізували", - написав голова ОВА Микола Калашник.
У Вишгороді пошкоджено вікна в багатоповерхівці.
У Бориспільському районі пошкоджено приміщення виробництва та два автомобілі.
У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.
В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.
У Київській ОВА закликали жителів області залишатися в безпечних місцях.
Повітряні атаки РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.
Повідомлялося про зліт МіГ-31К і загрозу застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".
У ніч на 23 грудня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного і наземного базування. Було збито/пригнічено 621 ціль противника.
Місцева влада повідомила про наслідки атаки на Київ та інші регіони, відомо про "прильоти", жертви та постраждалих.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.
Раніше моніторингові канали повідомляли, що стратегічна авіація РФ продовжує підготовчі дії до нового обстрілу.
