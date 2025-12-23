Людей врятувало диво: 'Флеш' назвав нову небезпеку російських атак

Десятки українців, які їхали залізницею, могли попасти під страшний удар.

Окупанти роблять небезпечні маневри Шахедами з метою атакувати цивільне населення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash?locale=uk_UA

Що повідомив Бескрестнов:

На Житомирщині окупанти хотіли атакувати пасажирський поїзд

Росіяни, ймовірно, керували дроном з території Білорусі

Українські поїзди потребують додаткового захисту

Минулої ночі в Житомирській області Шахед з онлайн-керуванням країни-агресорки Росії летів атакувати один із об'єктів енергетики України. Однак перед самою атакою оператор дрона побачив пасажирський потяг.

Російський пілот чітко розумів, що поїзд перевозить людей і прийняв рішення атакувати рухомий склад. Лише щасливий випадок врятував десятки людей, бо росіянин промахнувся. Про це повідомив Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Російські Шахеди стали небезпечніші

Шахед, який атакував Житомирщину зрештою впав і став причиною аварії вже вантажного поїзда. Але цей інцидент свідчить про декілька важливих моментів, на які треба звернути увагу.

"Противник продовжує атакувати наші тили Шахедами з онлайн-керуванням і для нього не існує моральних меж. Я не буду називати номер поїзда, але люди, які мирно спали в ньому, навіть не уявляють, що народилися вдруге", - наголосив "Флеш".

Другий момент в тому, що, ймовірно, росіянин керував Шахедом з території Білорусі, адже відстань до її кордону становила в цьому випадку 80 кілометрів. З Росії керування таким дроном неможливе, адже відстань завелика.

Тому Бескрестнов вважає, що держава має звернути увагу на захист локомотивів і поїздів в цілому, не тільки поблизу кордонів з РФ. Сюди входить як РЕБ проти МЕШ модемів, так і інформування машиністів про алгоритми дій у випадку появи Шахеда.

Якою була мета останньої атаки РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, масований удар по енергосистемі України 23 грудня мав чіткий задум.

Росія хотіла ізолювати атомні генеруючі потужності, насамперед Хмельницьку та Рівненську АЕС. Крім того, атаки також були спрямовані на підстанції оператора "Укренерго", щоб мінімізувати можливості перетікання електроенергії та розірвати зв’язок із енергосистемами сусідніх країн ЄС.

Атаки дронів на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 23 грудня Росія атакувала більшість областей України. Під ударом опинилася і столиця, де, за словами місцевих жителів, дрон атакував житловий будинок.

Напередодні президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія може завдати масованого удару по Україні у різдвяні дні. В тому числі, і запустити дрони проти мирного населення.

Раніше, 18 грудня, російські окупанти вдарили ударним дроном типу "Шахед" прямо по автомобілю, який їхав по мосту на Одещині. У цій автівці була мама та її троє дітей.

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

