РФ атакувала Київ та інші області України, є жертви та поранені: усі наслідки

Окупанти завдали масованого удару по Україні. Постраждали міста від Києва до Одеси.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-kiev-i-drugie-oblasti-ukrainy-est-pogibshiy-i-ranenye-vse-posledstviya-10726415.html Посилання скопійоване

Місцева влада розповіла про наслідки атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/odeskaODA

Коротко:

У Києві постраждали троє людей, серед них 16-річний підліток

У Хмельницькій області загинув чоловік 1953 року народження

На Житомирщині постраждало шестеро людей, включно з двома дітьми

У низці регіонів тривають повітряні тривоги та аварійно-відновлювальні роботи

У ніч і вранці 23 грудня російська армія атакувала Україну дронами і ракетами. У деяких регіонах є "прильоти", жертви та постраждалі.

В Україні запровадили екстрені відключення світла. Детальніше читайте в матеріалі: РФ б'є по енергетиці, в Україні запроваджено екстрені відключення світла: деталі.

відео дня

Атака на Київ та область

Унаслідок російської атаки у Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, за попередньою інформацією, пошкоджено вікна на рівні п'ятого поверху. Екстрені служби прямують на місце.

Відомо, що двоє людей постраждали у Святошинському районі.

У Київській МВА повідомили, що в Києві є заблоковані люди у квартирі.

"Попередньо одна постраждала жінка. Інформація уточнюється", - написав Тимур Ткаченко.

Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих у столиці зросла до трьох, серед них - дитина 16 років.

Станом на 09:16 відомо про чотирьох постраждалих.

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки по Вишгородському та Обухівському районах загинула 1 людина, ще троє постраждали, серед них дитина.

У Вишгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку. Загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей - чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження - отримали осколкові поранення.

В Обухівському районі пошкоджені 2 приватні будинки. На місці події триває розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків.

Хмельницька область

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження.

"Щирі співчуття рідним і близьким", - написав голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням.

"Атака триває! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть своє життя", - додав Тюрін.

Рівненська область

На Рівненщині пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, повідомили в ОВА.

Вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено три автомобілі.

Постраждалих немає.

Житомирська область

Як повідомили в Житомирській області, регіон уже другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками.

За попередньою інформацією, цієї ночі на території області зафіксовано кілька влучань або падіння уламків крилатих ракет і дронів-камікадзе.

Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Відомо про шість постраждалих, із них двоє дітей. Одну дитину та одного дорослого госпіталізовано, вони отримують допомогу в медичних закладах області.

"Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях", - написав голова ОВА Віталій Бунечко.

Оновлено 09:30. Від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження).

"Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним", - повідомив Бунечко.

Ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях.

Загалом наразі відомо про 5 постраждалих та одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Одеська область

Як повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, вночі армія РФ здійснила чергову масовану атаку ударними БПЛА по півдню регіону. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Унаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж і складське приміщення. Загорівся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

В іншому районі внаслідок удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках і скління ще у трьох багатоповерхових. Пошкоджено порожнє складське приміщення.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

"У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура живиться від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності - по допомогу вже звернулися близько 900 осіб. На місцях події працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їхня робота ускладнена постійними повітряними тривогами", - розповів Кіпер.

Ракетний удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники і випустив низку ударних дронів.

Детальніше про ракетно-дроновий удар читайте в матеріалі: Україну атакують дрони і ракети, "червона" майже вся країна: де загроза "прильотів".

Нагадаємо, 22 грудня український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів протягом двох-трьох масованих атак.

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може завдати масованого удару по Україні в різдвяні дні.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред