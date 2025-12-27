Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україну атакують Калібри, Кинджали і балістика: над Києвом гримлять вибухи

Сергій Кущ
27 грудня 2025, 01:36оновлено 27 грудня, 02:20
343
У повітряному просторі нашої країни зафіксовано Калібри.
ракетний удар
ракетний удар / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

Станом на 1:36, російські окупанти вдарили балістикою по столиці України - над Києвом було чути вибухи, повідомили у ЗС ЗСУ.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко - відпрацювало ППО.

відео дня

Для Києва зберігається загроза крилатих ракет. Місцеві пабліки повідомлять, що в Києві, ймовірно, били по енергетичній інфраструктурі.

Також у повітряному просторі нашої країни зафіксовано Калібри.

1:46 - зліт МіГ-31К. Загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

1:54 - кілька Кинджалів курсом на Київ. Також зафіксована балістика.

1:56 - "Кинджали", "Калібри" і балістика атакують зараз Київ і Київську область.

2:00 - ППО відбиває Кинджал, балістику (кілька) і крилаті ракети, повідомляє Миколаївський Ванек.

2:05 - за попередньою інформацією, удари наносяться по енергетиці! У Києві почалися перебої напруги.

2:10 - Дорозвідка по крилатих ракетах калібр.

2:13 - Знову балістика на Київ.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, увечері 17 грудня ворожі війська застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Главред написав, з вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами. Наразі в кількох обласних центрах відомо про руйнування та постраждалих. Унаслідок атаки РФ зафіксовано також знеструмлення.

Тим часом моніторингові канали повідомляли, що стратегічна авіація РФ продовжує підготовчі дії до нового обстрілу. Минулої доби було виконано ще чотири передислокації Ту-95мс і Ту-22м3 у межах західних і центральних регіонів РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну атакують Калібри, Кинджали і балістика: над Києвом гримлять вибухи

Україну атакують Калібри, Кинджали і балістика: над Києвом гримлять вибухи

01:36Війна
"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

01:12Економіка
Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

00:09Війна
Реклама

Популярне

Більше
Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідь

Останні новини

01:45

Більше, ніж людей: знаки зодіаку, які обожнюють тварин

01:36

Україну атакують Калібри, Кинджали і балістика: над Києвом гримлять вибухи

01:12

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

00:09

Авіація і Шахеди в повітрі: РФ готова до обстрілу України

26 грудня, п'ятниця
23:16

Трамп про мирну угоду: у Зеленського нічого не буде, поки я це не схвалю

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокариАвто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари
23:08

Хто став переможницею "Холостяка" - Цимбалюк приголомшив своїм вибором

22:59

Чи буде долар по 50 гривень: зʼявився неочікуваний прогноз на 2026 рік

22:53

"Вийшла переможницею": Мережа гуде через слова Ірочки після вильоту з Холостяка

21:55

НАТО раптово знадобилася допомога України: про що просить у нас Альянс

Реклама
21:40

Шовкопляс приголомшила ефектним схудненням за три тижні: "Пішло дуже багато"

21:20

Проби у фільм жахів: дружина Цекало налякала новою фотосесією

21:11

Шість знаків китайського зодіаку купатимуться в грошах увесь 2026 рік - хто вони

21:10

Що не можна зливати в раковину: експерти назвали 5 речей, які викликають засмічення

21:01

"Останній ривок": у Росії зробили заяву про закінчення війни з Україною

20:39

Ціни на незамінний овоч перед Новим роком рвонули вгору

20:24

Улюблениця шанувальників "Холостяка": Цимбалюк несподівано відправив учасницю додому

20:04

Консорціум банків прокредитує ОПК на 21,5 млрд. гривень, - Голова НБУ Пишний

19:55

"Чорноморець" достроково розірвав контракт із головним тренером - деталі

19:36

Гороскоп для Стрільців на 2026 рік: тотальне перезавантаження та яскраве коханняВідео

19:31

Сильні снігопади накриють Україну: у які регіони "увірветься" негода

Реклама
19:29

Яким буде курс долара після Нового року: експерт здивував прогнозом

19:13

Залужний і Буданов демонструють найвищий електоральний потенціал, — соціологія

19:10

Чому вибори під час війни погана ідеяПогляд

18:53

"У нас поповнення": Melovin розповів про зміни в житті з бойфрендом

18:52

Клієнти Ощадбанку залишаються без карток перед Новим роком - у банку розводять руками

18:45

Гороскоп для Скорпіонів 2026: рік важливих рішень і несподіваних грошейВідео

18:25

Новорічна ініціатива Соціального Центру "Перспектива-Оболонь" для юних оболонців новини компанії

18:22

США готові затвердити гарантії безпеки для України: що пропонує Америка

18:09

У Києві відбулася конференція про управління кадрами та технологічну трансформацію новини компанії

17:58

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 31 секунду

17:42

На кого чекають трансформації та доленосні зміни: гороскоп на 2026 рікВідео

17:35

Що посіяти в січні на розсаду: паростки будуть найміцнішими

17:32

Перед початком фіналу "Холостяка": Тарас Цимбалюк приголомшив компанією

17:32

Від тарілки не відірватися: фантастичний рецепт салату з ананасом на Новий рік

17:22

Фіналістка "Холостяка" проговорилася, що покинула проєкт - що вона сказалаВідео

17:16

Відключення світла 27 грудня: коли не буде електроенергії у суботу

16:57

"Тому що п'ю": відомий український співак розсекретив свою вагу

16:46

Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

16:24

РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

16:20

Виглядати стильно та економити: як одягатися у стилі Frugal ChicВідео

Реклама
16:12

Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

15:55

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

15:50

В Україні неочікувано подешевшали популярні продукти для новорічного столу

15:14

Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ та згадав про Зеленського

15:10

Просто перестане заводитись: яким бензином не можна заправляти авто взимку

15:00

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака

14:58

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідьВідео

14:57

У яких продуктах міститься багато білка: дієтологи назвали топ-9Відео

14:45

Росія готує новий масований удар по Україні: в Укренерго назвали терміни

14:12

"Це політика": Тарабарова розкрила, чому Україну "засудили" на "Дитячому Євробаченні"Відео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена Зеленська
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти