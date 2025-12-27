Україну атакують Калібри, Кинджали і балістика: над Києвом гримлять вибухи

У повітряному просторі нашої країни зафіксовано Калібри.

ракетний удар / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

Станом на 1:36, російські окупанти вдарили балістикою по столиці України - над Києвом було чути вибухи, повідомили у ЗС ЗСУ.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко - відпрацювало ППО.

Для Києва зберігається загроза крилатих ракет. Місцеві пабліки повідомлять, що в Києві, ймовірно, били по енергетичній інфраструктурі.

Також у повітряному просторі нашої країни зафіксовано Калібри.

1:46 - зліт МіГ-31К. Загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал".

1:54 - кілька Кинджалів курсом на Київ. Також зафіксована балістика.

1:56 - "Кинджали", "Калібри" і балістика атакують зараз Київ і Київську область.

2:00 - ППО відбиває Кинджал, балістику (кілька) і крилаті ракети, повідомляє Миколаївський Ванек.

2:05 - за попередньою інформацією, удари наносяться по енергетиці! У Києві почалися перебої напруги.

2:10 - Дорозвідка по крилатих ракетах калібр.

2:13 - Знову балістика на Київ.

Нагадаємо, увечері 17 грудня ворожі війська застосували ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" по території України. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Главред написав, з вечора 17 грудня до ранку 18 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами. Наразі в кількох обласних центрах відомо про руйнування та постраждалих. Унаслідок атаки РФ зафіксовано також знеструмлення.

Тим часом моніторингові канали повідомляли, що стратегічна авіація РФ продовжує підготовчі дії до нового обстрілу. Минулої доби було виконано ще чотири передислокації Ту-95мс і Ту-22м3 у межах західних і центральних регіонів РФ.

