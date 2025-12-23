Потужно відпрацювали F-16: в ПС назвали особливість відбиття нічної атаки РФ

Що повідомив Ігнат:
- Більшість ракет вночі Україна збила за допомогою F-16
- В України недостатньо ракет для засобів ППО та винищувачів
Під час атаки країни-агресорки Росії майже всі ворожі ракети перехопили льотчики F-16. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, окрім F-16 удар РФ з повітря відбивали "Міражі", МіГ-29, Су-27, безпілотники-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.
Що потрібно Україні для покращення системи захисту від атак РФ
Ігнат зауважив, що Україна отримує від західних партнерів ракети до систем ППО та авіаційного класу "повітря-повітря", однак не в тій кількості, яка необхідна для захисту від російських обстрілів.
"Хочу наголосити, що ракети – як авіаційні класу "повітря-повітря", так і ракети, які до наших систем протиповітряної оборони, – це доволі дефіцитний товар для нас на сьогоднішній день. Наголошують на цьому усі – і льотчики в своїх інтерв'ю говорять, і вище військове керівництво. Президент України, зокрема, наголошував партнерам на необхідності посилення ППО як самими комплексами, так і ракетами. Тому що деякі комплекси взагалі стоять, власне, без них. І таким чином, завдяки тому, що ракети, як до літаків, так і до наземних комплексів, надходять не в тій кількості, що нам хотілося б, звісно, але надходять, ми сьогодні такі атаки можемо відбивати", – додав він.
Чим цієї ночі Росія атакувала Україну
Главред писав, що за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу - 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:
- 635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К.
Російська атака на Україну 23 грудня - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на вівторок, 23 грудня, російські війська застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.
Згодом стало відомо, що під ударом росіян цієї ночі опинилася і столиця, де, за інформацією мера міста Віталія Кличка, постраждали пʼятеро людей, а також є руйнування.
Раніше також повідомлялося, що через атаку РФ станом на ранок вівторка майже повністю знеструмлені споживачі в Рівненській області. Також є відключення електрики у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківських областях.
Про персону: Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
