Потужно відпрацювали F-16: в ПС назвали особливість відбиття нічної атаки РФ

Російську атаку відбивали не лише F-16 / Колаж: Главред, фото: U.S. Air Force, Міноборони РФ

Що повідомив Ігнат:

Більшість ракет вночі Україна збила за допомогою F-16

В України недостатньо ракет для засобів ППО та винищувачів

Під час атаки країни-агресорки Росії майже всі ворожі ракети перехопили льотчики F-16. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окрім F-16 удар РФ з повітря відбивали "Міражі", МіГ-29, Су-27, безпілотники-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

F-16 / Інфографіка: Главред

Що потрібно Україні для покращення системи захисту від атак РФ

Ігнат зауважив, що Україна отримує від західних партнерів ракети до систем ППО та авіаційного класу "повітря-повітря", однак не в тій кількості, яка необхідна для захисту від російських обстрілів.

"Хочу наголосити, що ракети – як авіаційні класу "повітря-повітря", так і ракети, які до наших систем протиповітряної оборони, – це доволі дефіцитний товар для нас на сьогоднішній день. Наголошують на цьому усі – і льотчики в своїх інтерв'ю говорять, і вище військове керівництво. Президент України, зокрема, наголошував партнерам на необхідності посилення ППО як самими комплексами, так і ракетами. Тому що деякі комплекси взагалі стоять, власне, без них. І таким чином, завдяки тому, що ракети, як до літаків, так і до наземних комплексів, надходять не в тій кількості, що нам хотілося б, звісно, але надходять, ми сьогодні такі атаки можемо відбивати", – додав він.

Чим цієї ночі Росія атакувала Україну

Главред писав, що за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу - 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:

635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К.

Російська атака на Україну 23 грудня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на вівторок, 23 грудня, російські війська застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.

Згодом стало відомо, що під ударом росіян цієї ночі опинилася і столиця, де, за інформацією мера міста Віталія Кличка, постраждали пʼятеро людей, а також є руйнування.

Раніше також повідомлялося, що через атаку РФ станом на ранок вівторка майже повністю знеструмлені споживачі в Рівненській області. Також є відключення електрики у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківських областях.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

