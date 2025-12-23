"Цинічний удар напередодні Різдва": Свириденко розповіла про наслідки атаки РФ

Коротко:
- Окупанти застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет
- Через атаку РФ вимушено застосовуються графіки аварійних відключень
У ніч на вівторок, 23 грудня, російські війська застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.
Як написала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, одразу після обстрілу всі служби були скоординовані для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки.
"Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські сім'ї без світла, тепла і відчуття безпеки", - зазначила прем'єр.
Унаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об'єкти в західних областях України.
За словами Свириденка, через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси", - повідомила Свириденко.
Ракетний удар по Україні - останні новини
У ніч на 23 грудня Росія масовано атакувала Україну ударними безпілотниками з різних напрямків, а під ранок - крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації. Під ударом опинилися західні області України та об'єкти енергетики.
Міненерго підтвердило, що метою сьогоднішньої атаки РФ є енергетична інфраструктура.
Унаслідок масованого удару станом на ранок майже повністю знеструмлено споживачів у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській областях та в Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.
Нагадаємо, 22 грудня український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів протягом двох-трьох масованих атак.
Президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може завдати масованого удару по Україні в різдвяні дні.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлію Анатоліївну у вересні 2019 року призначено на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року - першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 року призначена на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
