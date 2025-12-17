Рус
РФ закінчує підготовку до нового масованого удару по Україні - куди та чим битиме

Дар'я Пшеничник
17 грудня 2025, 16:12
Українцям необхідно реагувати на сигнали повітряної тривоги і стежити за інформацією про пуски та рух ракет і дронів.
РФ готується до нового масованого обстрілу / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Що відомо:

  • Росіяни готуються до нового масованого обстрілу
  • Під атакою може бути Київ та Львів
  • Обстріл може відбутися протягом трьох діб

Стратегічна авіація РФ продовжує підготовчі дії до нового обстрілу. Протягом доби виконано ще чотири передислокації Ту-95мс і Ту-22м3 в межах західних і центральних регіонів РФ. Про це пишуть монітори.

Відповідно до розрахунків накопичено 1220 БПЛА, зафіксовано транспортування ударних та імітаційних дронів на пускові позиції. Ймовірно, 6-10 споряджених бортів ТУ-95МС та ТУ-160 перебуває на аеродромах вильоту.

Також ворог підготував крилаті ракети повітряного та морського базування — "Х-69/Іскандер-К" і "Калібр" (залп до 16 одиниць), а також до 5 літаків МіГ-31К.

Ймовірні цілі

Моніторинговий канал вважає, що попередження діють для половини України, проте дещо виділяються за кількістю попередженнь Київ і Львів.

Що відомо про ТУ-95 та ТУ-160 / Інфографіка Главреда

"Ворог продовжує передислокацію стратегічної авіації, закінчуючи підготовку до масованого ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ інформацію про підготовку ворога до можливого удару поки не коментували.

Як писав Главред, 13 грудня російські окупанти завдали по Україні удари ракетами та дронами. Вони били по об'єктах енергетики. Основний удар був по півдню України та по Одеській області. Внаслідок атаки було пошкоджено понад 10 цивільних об'єктів у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Також окупанти завдали удари по Дніпропетровській та Черкаській областях.

Крім того, російські окупанти перейшли до нової тактики повітряних атак по цивільній інфраструктурі Україні. Зокрема, ворог вперше націлився на об'єкти, які досі вважалися недоторканними через їхню ключову роль у забезпеченні життя мільйонів людей. Про це пише військовий оглядач BILD Юліан Рьопке.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ. За тиждень росіяни здійснили пуски понад 1600 ударних дронів, близько 1200 КАБів і майже 70 ракет різних типів. Під атакою були об'єкти інфраструктури, які підтримують звичайне життя.

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні обстріли ракетний удар Ракетна атака на Україну
РФ закінчує підготовку до нового масованого удару по Україні - куди та чим битиме

Буде лише гірше: експерти назвали 10 речей, які не можна мити з оцтом

