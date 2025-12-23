'Кинджали', 'Іскандери' та дрони: РФ випустила по Україні понад 600 повітряних цілей

Зафіксовано влучання ракет і 39 БпЛА на 21 локації, падіння уламків - на 8 локаціях. Три ракети "Кинджал" не досягли цілей, місця їх падіння уточнюються.

Зафіксовано влучання ракет і 39 БпЛА на 21 локації / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Атака велася із застосуванням ударних БпЛА та ракет повітряного і наземного базування

Повітряні сили ЗСУ зафіксували 673 засоби повітряного нападу.

Сили ППО знищили або придушили 621 повітряну ціль

У ніч на 23 грудня російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, було виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу - 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:

635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11:30, протиповітряною обороною збито/пригнічено 621 повітряну ціль:

587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.

Зафіксовано влучання ракет і 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) - на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються).

Збито/пригнічено 621 ціль противника / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 грудня ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники і випустив низку ударних дронів.

Детальніше про ракетно-дроновий удар читайте в матеріалі: Україну атакують дрони і ракети, "червона" майже вся країна: де загроза "прильотів".

Уранці у вівторок місцева влада повідомила про наслідки атаки на Київ та інші регіони. Є "прильоти", жертви та постраждалі.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко розповіла, що окупанти застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Як повідомив в. о. міністра енергетики України Артем Некрасов, уночі та вранці армія РФ здійснила дев'яту з початку року масовану атаку на енергетичну систему України. Ситуація в енергетичній системі залишається складною. Станом на ранок вівторка майже повністю знеструмлені споживачі в Рівненській області.

Також є відключення електрики у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківських областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Інші новини:

