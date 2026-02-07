Затримували допомогу Україні 18 місяців: у США знайшли і покарають винних

Боєприпаси ще на 907 млн доларів, які досі не поставлені.

США хочуть покарати підрядників за затримки поставок боєприпасів для України / Колаж: Главред, фото: defence.gov, facebook.com/navy.mil.gov.ua

США планують посилити контроль над оборонними підрядниками, які зривають терміни поставок боєприпасів для України.

Армія США має намір стягнути штрафи з компаній Northrop Grumman і Global Military Products за значні затримки у виконанні контрактів, повідомляє Bloomberg .

Як зазначається, йдеться про поставки артилерійських боєприпасів, призначених для України. Деякі партії були доставлені із запізненням до 18 місяців. Командування з укладення контрактів армії США діє на підставі рекомендацій генерального інспектора Пентагону, який запропонував накласти штрафи на загальну суму близько 1,1 мільйона доларів.

При цьому точний розмір санкцій для кожної компанії поки не розкривається — військові продовжують оцінювати масштаб фінансових стягнень.

"Армія прагне притягнути підрядників до відповідальності шляхом активного моніторингу виконання контрактів, документування результатів і застосування договірних заходів у разі недотримання вимог", — йдеться в офіційній заяві.

Військова допомога Україні / Інфографіка Главред

Контракти на мільярди і проблеми з виконанням

Перевірка генерального інспектора охопила сім контрактів Northrop Grumman і Global Military Products загальною вартістю 1,9 млрд доларів. Згідно з аудитом, у п'яти з семи випадків армія США не змогла ефективно організувати закупівлю боєприпасів для України: були зафіксовані затримки, можливі переплати і відсутність жорстких санкцій за порушення термінів.

Крім того, аудит показав, що армія замовила боєприпаси ще на 907 млн доларів, які досі не поставлені. На думку інспектора, ці кошти могли бути використані більш ефективно, якби контракти були переглянуті або скасовані.

Заява армії пролунала незабаром після того, як міністр оборони США Піт Хегсет пообіцяв реформувати систему закупівель і жорстко карати компанії, які затримують поставки критично важливого озброєння. Глава закупівельного управління армії Брент Інгрем підтвердив, що занепокоєння генерального інспектора визнано, а коригувальні заходи вже реалізуються або знаходяться в активній фазі.

Експертна оцінка підтримки України

Політолог і глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко оцінює підтримку України західними партнерами як стабільну і масштабну. На його думку, ключовим стратегічним союзником країни залишається Європейський Союз, який забезпечує не тільки фінансову, але і суттєву військову допомогу.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90-100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", - підкреслив Фесенко.

Експерт додає, що координація дій ЄС і США у сфері озброєнь створює додаткові гарантії безпеки і демонструє, що Захід продовжує стратегічно інвестувати в обороноздатність України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія анонсувала значний пакет підтримки України в сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив глава британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen для контролю повітряного простору, залучити морські ресурси для розмінування акваторії Чорного моря і продовжити підготовку українських військових офіцерів.

