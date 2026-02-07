Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Понад 440 ворожих цілей атакували Україну: Зеленський назвав основні цілі

Анна Косик
7 лютого 2026, 10:21оновлено 7 лютого, 10:51
150
Усюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи.
последствия атаки на Украину
Президент повідомив про наслідки ворожих ударів цієї ночі / Колаж: Главред, фото: ДСНС Львівщини, ДСНС Франківщини

Що повідомив Зеленський:

  • Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей
  • Внаслідок атаки пошкоджена енергетична інфраструктура
  • Ворог вдарив дронами по цивільних об'єктах

У ніч на 7 лютого країна-агресорка Росія запустила по Україні понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів. Про це у Telegram розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, основними цілями цієї масованої атаки стали енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Пошкодження вже зафіксовано у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях.

відео дня

"У Рівному пошкоджено багатоповерхівку. У Ладижині на Вінниччині дронами вдарили по адмінкорпусу звичайного аграрного коледжу. Були також удари на Київщині та Харківщині", - зазначив глава держави.

У деяких регіонах продовжують працювати сили ППО, а в інших областях, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів.

Росія обирає удари замість дипломатії

Зеленський зазначив, що попри продовження переговорного процесу росіяни все ще обирають удари по мирному населенню замість дипломатії. На це повинна бути відповідна реакція тих, хто підтримує тристоронні перемовини.

"Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до "петріотів", NASAMS та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає", - підсумував президент.

зрк nasams, насамс инфографика
ЗРК NASAMS / Інфографіка: Главред

Чи витримає українська енергетика атаки РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, попри атаки по енергетичній інфраструктурі України, говорити про катастрофічний розвиток подій не варто.

Очікування "фатального сценарію" часто штучно роздмухується - як у рамках інформаційно-психологічних операцій з боку ворога, так і через панічні настрої в суспільстві. Експерт прогнозує, що удари по енергетиці триватимуть і надалі, навіть якщо між атаками виникають паузи. При цьому відключення електроенергії та навантаження на систему можливі протягом усієї зими, однак це не є несподіваним чи критичним сценарієм.

Масована атака на Україну 7 лютого - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок удару на Рівненщині пошкоджень зазнали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Раніше міністр енергетики повідомив, що під ударом цієї ночі були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - це основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

Напередодні стало відомо, що у Дніпрі внаслідок атаки є пошкодження на території комунального підприємства. Через удар понівечені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський атака дронів Ракетна атака на Україну Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США хочуть закінчити війну неочікувано швидко: Зеленський назвав терміни

США хочуть закінчити війну неочікувано швидко: Зеленський назвав терміни

11:17Війна
Понад 440 ворожих цілей атакували Україну: Зеленський назвав основні цілі

Понад 440 ворожих цілей атакували Україну: Зеленський назвав основні цілі

10:21Україна
"Дещо може статися": Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів

"Дещо може статися": Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів

10:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

Долар та євро йдуть у круте піке: озвучено курс валют на 9 лютого

Китайський гороскоп на завтра 7 лютого: Щурам - помста, Тиграм - втрати

Китайський гороскоп на завтра 7 лютого: Щурам - помста, Тиграм - втрати

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

Гороскоп Таро на завтра, 7 лютого: Козерогу перемога, Тельцю - неминучість

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

В низці областей України перестали діяти графіки відключень світла - причина

В низці областей України перестали діяти графіки відключень світла - причина

Останні новини

11:44

Стрибок курсу чи істотне падіння: що буде з доларом та євро вже з понеділка

11:31

Зібров відмовився з'явитися на концерті пам'яті Гіги: "Хтось буде кидати яйця"

11:17

США хочуть закінчити війну неочікувано швидко: Зеленський назвав терміни

11:11

Що одягнути на перше побачення, щоб підкорити з першого погляду: гід по Венері та стилю

10:48

РФ готує новий ривок на фронті: в ISW назвали пріоритетний напрямок

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
10:21

Понад 440 ворожих цілей атакували Україну: Зеленський назвав основні цілі

10:20

"Нічого не втратив": Авраменко з'явився після ймовірного виїзду з України

10:14

"Дещо може статися": Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів

10:00

Не про гроші: що насправді псує "дорогий" образ

Реклама
09:47

Удар по багатоповерхівці на Рівненщині: двоє людей поранені, деталіФото

09:19

Розсада потовстішає на очах: садівник розкрила секрет бабусиного методуВідео

09:10

Гороскоп на завтра 8 лютого: Терезам - подарунок, Козорогам - напруження

09:06

Росія атакувала основу енергомережі України: в Міненерго повідомили наслідки

08:40

Гул і хмари диму в небі, ППО не впоралась: Росію масовано атакували дрони

08:32

Сильна пожежа, пошкоджена інфраструктура та постраждалі: наслідки удару РФФото

08:00

Антидепресант із холодильника: як сало впливає на настрій

07:34

РФ атакує енергетику, в Україні - аварійні відключення світла: що відомо

07:19

Масована атака на Україну: РФ запустила ракети та дрони, перші деталі

06:00

Китиці, корсети й об’єм: головні тренди сезону весна–літо 2026

05:50

Розпочнеться "біла смуга": життя 4 знаків зодіаку налагодиться ось-ось

Реклама
05:13

До чи після сніданку: стоматолог пояснила, коли краще чистити зуби вранці

04:41

Ностальгійні їдальні в СРСР: чому смак тих обідів досі пам'ятають мільйони

04:20

Без філерів і кремів: як українки зберігали красу сто років тому

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка з кавуном за 27 секунд

03:30

Як перетворити звичайну квартиру на романтичне гніздечко до Дня закоханих

03:00

Зірки вже все вирішили: для яких знаків зодіаку починається період достатку

02:26

Як сподобатись на першому побаченні - топ‑3 речі, які помічають одразу

02:08

Земля подає таємничі сигнали: вчені у паніці через дивні імпульси

01:37

Астрологи попереджають: з 9 лютого трьом знакам почне неймовірно щастити

00:26

Затримували допомогу Україні 18 місяців: у США знайшли і покарають винних

06 лютого, п'ятниця
23:59

Розміром з людину: рибалка зловив надзвичайно великий 63-кілограмовий трофей

23:45

По 20 тисяч кожному працівникові: в Кабміні назвали, кому належать доплати

23:08

Землетрус стався в Україні: де відчутно "трусило"

22:38

"Те саме зло": Сійярто істерить через благородний вчинок української тенісистки

22:27

Ольга Сумська жорстко поплатилася за підтримку російського паспорта дочки

22:10

Які оберти двигуна повільно "вбивають" авто: помилки, яких допускався кожен

21:59

Як поліпшити повітря в приміщенні взимку: потрібно 5 хвилин

21:54

У DeepState підрахували, скільки часу потрібно РФ, щоб захопити Донбас

21:46

"Спи спокійно": дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва повідомила про страшне горе

21:39

Домашній сир лише з 2 інгредієнтів: перевірений рецепт за 30 хвилин

Реклама
21:28

Є прогрес, але немає прориву: ЗМІ про нові деталі мирних переговорів в ОАЕ

21:21

Які продукти їсти, щоб шкіра обличчя "пережила" холод і мороз

20:55

Українська співачка розповіла про пухлину в грудяхВідео

20:49

НП призупиняє обробку посилок: замовлення з Temu та Аліекспрес не надійдуть

20:40

Перевершить навіть червону рибу: шикарний рецепт скумбріїВідео

20:39

Захист неба повинен бути кращим: Зеленський анонсував зміни у Повітряних силахВідео

20:35

Швидкий спосіб дізнатися, чи є загроза дальтонізму: тест прямо в телефоніВідео

20:31

Чому кола зі скляної пляшки завжди смачніша: 4 неочевидні причини

20:26

Олімпійські ігри 2026 - розклад на 7 лютого

19:45

Сильні тумани та ожеледь: на Тернопільщині скоро погіршиться погода

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти