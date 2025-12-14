РФ прагне 'перерізати' енергосистему України: які регіони на межі відключень

Експерт розповів, що атаки РФ ускладнюють перерозподіл електроенергії та створюють додаткові техногенні ризики для населення.

Російські сили руйнують підстанції та високовольтні лінії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про головне:

Атаки загрожують цілісності об’єднаної енергосистеми

Мета РФ — ізолювати регіони з обмеженою генерацією

Енергетики оперативно ліквідовують наслідки, але ризики зберігаються

Російські війська продовжують цілеспрямовані атаки на ключові підстанції та високовольтні лінії електропередач, намагаючись порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України та відокремити периферійні регіони, зокрема Чернігівщину, Одещину та Донеччину. Через це ускладнюється перерозподіл електроенергії та зростають техногенні ризики для населення.

Про це в ефірі Українського Радіо повідомив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.

відео дня

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл", — пояснив експерт.

Другою метою, за словами Рябцева, є ізоляція регіонів із обмеженою генерацією електроенергії. Чернігівщина, Одещина та Донеччина мають мало власних електростанцій, високий рівень споживання та вразливі лінії передач. Російські сили спеціально атакують підстанції, що забезпечують перекидання ресурсів між областями.

Наслідки для енергетиків та населення

"Лінії високовольтні, і будь-яке їх пошкодження складно швидко відновити звичайними засобами. Тому енергетикам доводиться активно працювати. На щастя, поки що в них є необхідні запаси та резерви, щоб оперативно відновлювати енергопостачання, щойно дозволять військові", — зазначив Рябцев.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Він додав, що атаки РФ створюють не лише проблеми з електропостачанням, а й провокують техногенні аварії та хаос у повсякденному житті українців. Це частина ширшої стратегії Кремля з економічної дестабілізації України.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, наголосив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних областей України будуть неоднаковими.

"Сказати, що всюди відключення триватимуть по 12 годин, неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", — пояснив експерт.

За словами Гончара, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними.

"Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, подібна до тієї, що ми вже спостерігали у 2022 та 2024 роках", — додав він.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Проте світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Нагадаємо, що у ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

