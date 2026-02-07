'Дещо може статися': Трамп зробив заяву щодо мирних переговорів

Американський лідер позитивно оцінює останній раунд переговорів.

Трамп натякнув на успіх переговорів щодо закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Трамп:

Останні обговорення щодо України були дуже хорошими

Найближчим часом можуть бути перші позитивні результати переговорів

Окрім діалогу з РФ та Україною, США почали переговори з Іраном

Очільник США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One зробив цікаву заяву щодо мирних переговорів.

Як повідомляє Білий дім, американський президент вважає, що обговорення встановлення миру в Україні були "дуже хорошими" та можуть мати конкретні результати вже найближчим часом.

"Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися", - зазначив Трамп.

Президент США додав, що наразі тривають активні переговори не лише з Україною та країною-агресоркою Росією, але й з Іраном. Трамп наголосив, що розмов багато.

Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ

Главред писав, що за словами командира Грузинського національного легіону, який із перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії та захищає Україну, Мамука Мамулашвілі, спроби схилити Україну до підписання домовленостей за умов Росії є абсолютно неправильними.

Україна не повинна погоджуватися ні на що, окрім своїх власних умов. В Україну вторглися і частину її територій окупували, тому ніхто жодна країна не має права диктувати Україні умови та схиляти її до капітуляції.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4–5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними та зосереджені на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Напередодні ЗМІ писали, що попри дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами.

