Сильна пожежа, пошкоджена інфраструктура та постраждалі: наслідки удару РФ

Відомо, що на Київщині триває ліквідація пожежі.

Наслідки дронового удару РФ / колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA

Коротко:

Росія атакувала дронами кілька регіонів України

У Дніпрі є пошкодження на території комунального підприємства

У місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа

Російські окупанти в ніч проти 7 лютого атакували безпілотниками кілька міст України. Вже відомо про пошкодження підприємств та інфраструктури у Запоріжжі, Дніпрі та Київщині.

Удар РФ по Дніпрі

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що у Дніпрі внаслідок атаки є пошкодження на території комунального підприємства. Через удар понівечені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

"Поцілив агресор і по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах, що на Синельниківщині. Під ударом було і саме Синельникове. Постраждала 68-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. Побиті 3 приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що ворог також обстрілював Нікопольщину з артилерії, через що постраждали Червоногригорівська та Марганецька громади.

В ДСНС заявили, що на Київщині триває ліквідація пожежі в складському приміщенні.

Зазначається, що внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. Наразі триває гасіння пожежі.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що за добу внаслідок атак РФ по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах десять людей отримали поранення.

Він зазначив, що надійшло 104 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Попередження про масований удар

Раніше моніторингові канали повідомляли, що російська окупаційна армія планує завдати масованого ракетно-дронового удару по території України в найближчі 48 годин.

Ворог хоче залучити надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22м3 з аеродромів "Оленья" і "Дягілево", які здійснювали оснащення ракетами Х-22.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, зранку в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакує Україну ракетами та дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей.

В ніч на 5 лютого армія РФ атакувала Україну з повітря. У Сумах ворожий дрон влучив у двір багатоповерхівки. Попередньо удар було завдано БПЛА типу "Герань-2".

