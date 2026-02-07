Удар по багатоповерхівці на Рівненщині: двоє людей поранені, деталі

Наразі в області є знеструмлення, можливі проблеми з водопостачанням.

Удар по Рівненській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

Росія атакувала Рівненську область

Під удар потрапили житлові будинки та критична інфраструктура

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення

7 лютого країна-агресор Росія атакувала Рівненську область. Внаслідок удару пошкоджень зазнали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. Маємо ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні. відео дня

Він додав, що наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням. Служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

"Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання", - зауважив начальник ОВА.

Пізніше Коваль розповів про влучання у багатоквартирний житловий будинок.

"Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події. Наразі триває обстеження будинку, що потрапив під ворожу атаку. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Комунальні служби громади вже розпочали роботи з відновлення", - підсумував він.

В ДСНС розповіли, що внаслідок російської атаки пошкоджені три житлових будинки.

"Виникли пожежі. На місцях подій працюють рятувальні служби та правоохоронці, які фіксують наслідки чергового ворожого удару", - кажуть рятувальники.

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак раніше попереджав, що атаки Росії на Україну стануть більш масованими.

За його прогнозом, вже в першому кварталі 2026 року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

Масований удар по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, зранку в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами та дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей.

Зокрема, на Київщині внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. Наразі триває гасіння пожежі.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що у ніч на 7 лютого країна-агресорка Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - це основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

