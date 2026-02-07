Гул і хмари диму в небі, ППО не впоралась: Росію масовано атакували дрони

Головне:
- Росію атакували понад 80 дронів
- Внаслідок атаки уражено підприємство
- Продукція ураженого заводу використовувалась військовими
У ніч на 7 лютого в країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 82 українських безпілотників, більшу частину з яких помітили над Волгоградською областю.
Тим часом у Мережі росіяни активно розповідали про те, що російська ППО не впоралась з усіма дронами і є влучання на території важливого підприємства в одній з областей.
Що вдалося уразити на території РФ
Поблизу Твері цієї ночі було гучно. За даними Telegram-каналу Exilenova+, місцеві жителі повідомили про удар по Редкінському дослідному хімічному заводу, який є одним із великих підприємств хімпрому РФ.
"Завод виробляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості (добавки до палива, технічні хімікати, спецреактиви). Продукція використовувалась у військових та подвійного призначення програмах РФ", - йдеться у повідомленні.
Удар по об'єкту був настільки потужний, що його навіть не змогла приховати місцева влада. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що "внаслідок відбиття атаки БПЛА відбулося загорання на одному з підприємств".
Експерт анонсував серйозні удари по території ворога
Главред писав, що Україна активізувала операції на території країни-агресорки Росії. Зокрема у deep strike задіяні СБС, СБУ і ГУР. А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП, за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, в Україні відкрилися нові перспективи.
Після отримання важелів впливу саме на політику ми побачимо більш витончені, комплексні операції із залученням ширшого кола структур, ресурсів та інструментів. Тому є всі підстави чекати на значно кращі результати - у тому числі й за кордоном
Удари вглиб РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України протягом січня 2026 року здійснили серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр", що в Астраханській області РФ.
Раніше українські воїни вперше в історії уразити російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області.
Напередодні стало відомо, що підрозділи Сил оборони України уразили ворожий пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Случовськ Брянської області РФ.
Про джерело: Міністерство оборони Росії
Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.
