Гул і хмари диму в небі, ППО не впоралась: Росію масовано атакували дрони

Про наслідки нальоту дронів не змогла змовчати навіть місцева влада.

Що відомо про наслідки атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Росію атакували понад 80 дронів

Внаслідок атаки уражено підприємство

Продукція ураженого заводу використовувалась військовими

У ніч на 7 лютого в країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 82 українських безпілотників, більшу частину з яких помітили над Волгоградською областю.

Тим часом у Мережі росіяни активно розповідали про те, що російська ППО не впоралась з усіма дронами і є влучання на території важливого підприємства в одній з областей.

Поблизу Твері цієї ночі було гучно. За даними Telegram-каналу Exilenova+, місцеві жителі повідомили про удар по Редкінському дослідному хімічному заводу, який є одним із великих підприємств хімпрому РФ.

"Завод виробляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості (добавки до палива, технічні хімікати, спецреактиви). Продукція використовувалась у військових та подвійного призначення програмах РФ", - йдеться у повідомленні.

Удар по об'єкту був настільки потужний, що його навіть не змогла приховати місцева влада. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що "внаслідок відбиття атаки БПЛА відбулося загорання на одному з підприємств".

Експерт анонсував серйозні удари по території ворога

Главред писав, що Україна активізувала операції на території країни-агресорки Росії. Зокрема у deep strike задіяні СБС, СБУ і ГУР. А після того, як колишній очільник ГУР МО України Кирило Буданов перейшов на посаду керівника ОП, за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, в Україні відкрилися нові перспективи.

Після отримання важелів впливу саме на політику ми побачимо більш витончені, комплексні операції із залученням ширшого кола структур, ресурсів та інструментів. Тому є всі підстави чекати на значно кращі результати - у тому числі й за кордоном

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України протягом січня 2026 року здійснили серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр", що в Астраханській області РФ.

Раніше українські воїни вперше в історії уразити російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території РФ - у Бєлгородській області.

Важка вогнеметна система залпового вогню "Буратіно"/"Сонцепьок" / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що підрозділи Сил оборони України уразили ворожий пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Случовськ Брянської області РФ.

