Під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували одночасно 16-річну вагітну дівчинку та її бабусю

Насильство / Reuters, pixabay

Російські окупанти на Київщині скоювали злочини сексуального характеру щодо чоловіків і літніх людей. Зокрема, у будинку, де мешкали 16-річна вагітна дівчина та її бабуся, їх ґвалтували одночасно.

Як розповіла в інтерв'ю Олесі Бацман уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, дівчина втратила дитину.

Крім того, на Київщині був також зґвалтований 45-річний чоловік, якого до стану здоров'я не призвали в армію. Він вийшов з підвалу за водою і зустрів окупантів.

"Потім сильно побили і кинули. Він сказав: "Вони, напевно, подумали, що я здох". Він відповз. А тепер намагається відновитися. І таких випадків багато", - розповіла Денисова.

Вона зазначила, що багато з таких випадків залишаються невідомими, так як мало хто з тих, хто таке пережив, хоче про це говорити.

Зі слів комісара з прав людини Дуні Міятович з Боснії і Герцеговини, де теж були такі звірства, Денисова розповіла, що багато людей зможуть поділитися пережитим лише через багато років.

"Вона розуміє, як працювати з жертвами сексуального насильства. І вона сказала: "Прийдуть через 30 років розповідати про те, що з ними таке зробили. Зараз йдуть найсміливіші, відчайдушні". Але йдуть і ті, хто не хоче далі жити. І в тому числі наші солдати і офіцери. Вони не можуть жити з почуттям провини. Коли вони приходять звільняти наші міста і бачать катування людей, їм жити не хочеться", – повідомила Денисова.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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