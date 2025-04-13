Удар РФ по Сумах: Семеніхін накинувся зі звинуваченнями в трагедії на главу ОВА

Володимир Артюх організував сьогодні вручення грамот і медалей бійцям ТРО, заявив Артем Семеніхін.

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Артем Семеніхін звинуватив у трагедії в Сумах голову ОВА / Колаж: Главред, фото: скріншот, ДСНС

Головне із заяв Семеніхіна:

Росіяни били ракетою з касетною частиною, щоб було якомога більше жертв

Трагедія сталася з вини керівника Сумської ОВА

Трагедія в Сумах унаслідок ракетного удару РФ сталася з вини керівника Сумської ОВА Володимира Артюха, який нібито організував збори військових 117 бригади для нагородження, заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Він (Артюх - ред.) організував сьогодні тут вручення грамот і медалей нашим хлопцям-героям зі 117 бригади, уже всі про це говорять. І це неправда, що тут нічого не було. Було. Слава богу, ніхто з військових не постраждав, вони були всі в укритті", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Мер Конотопа зазначив, що росіяни били ракетою з касетною частиною, щоб було якомога більше жертв.

"І це було навмисно, щоб виправдати свою терористичну агресію, що "там же військові зібралися", - пояснив він.

За його словами, йому відомо про відкриття кримінального провадження не тільки щодо атаки РФ, "а й провадження, щоб з'ясувати, хто додумався проводити за 30 км від росіян заходи зібрання військових у центрі міста".

Він також стверджує, що голова СБУ Василь Малюк "тримає це питання на особистому контролі".

"Метою номер один були мирні люди, насамперед діти. Метою номер два були військові, яких фактично зібрав і погодив збори, і був присутній на цих зборах голова Сумської ОВА Артюх. І правоохоронці вже цим питанням займаються", - резюмував Семеніхін.

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Хто такий Володимир Артюх? Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

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