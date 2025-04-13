Окупанти прориваються на Запоріжжі: військовий назвав напрямки ударів

Окупанти мають намір повернути усі території, які втратили під час контрнаступу ЗСУ.

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Перевага в артилерії та авіації не дозволяє ворогу стрімко просуватися вперед / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін з DeepState

Що повідомив Денисов:

Росіяни прагнуть вийти на адмінкордони Запорізької області

Ворог хоче максимально посунути лінію фронту до Запоріжжя

Окупанти попри значну перевагу просуваються українськими територіями повільно

Армія країни-агресорки Росії не полишатиме спроб вийти на адміністративні кордони Запорізької області, адже хоче убезпечити сухопутний коридор з Ростова до тимчасово окупованого Криму.

Про це в етері Еспресо розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов. Він зазначив, що хоч і не знає планів російських генералів, проте, якщо оцінювати дії ворога, то стає зрозумілим наступне:

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"По-перше, окупанти спробують відбити всі ті території й населені пункти, які вони втратили під час контрнаступу ЗСУ. Також вони намагатимуться максимально посунути лінії фронту в бік обласного центру. Це потрібно їм, щоб убезпечити той сухопутний коридор з Ростова до окупованого Криму".

Потрібно враховувати і те, що скоро у РФ будуть святкувати День перемоги, тож окупанти мусять показати хоч якісь результати керівництву. Так як у конституції Росії написано, що уся Запорізька область входить до її складу, ворогу вкрай важливо вийти до адмінкордонів області.

"Втім, ми бачили результати цих спроб. Попри те, що вони мають суттєву перевагу у повітрі й артилерії, росіяни просуваються дуже повільно. Це вкрай малі й повільні темпи їхнього просування. Якісь незначні шматки території їм вдалось захопити, але не факт, що вони там втримаються", - додав військовослужбовець.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Запорізькій області відчувається посилений тиск зі сторони ворога, що спричинило загострення ситуації на цій ділянці фронту.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку ворог промацує фронт біля Оріхового і намагається атакувати невеликими групами. Українські військові стверджують, що дії ворога нагадують розвідку боєм, яка може перерости у більший наступ.

Напередодні аналітики DeepState повідомляли, що окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує активні наступальні дії біля населених пунктів П'ятихатки та Малі Щебраки.

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Що відомо про "Легіон Свободи"? "Легіон Свободи" — комбатантське об'єднання усіх членів партії ВО "Свобода" які в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у Російсько-українській війні. Створене у лютому 2015 рішенням XXX З'їзду ВО "Свобода", пише Вікіпедія.

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