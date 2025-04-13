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14 квітня починається Страсний тиждень: що можна і не можна робити

Віталій Кірсанов
13 квітня 2025, 16:45
109
У народі останній тиждень перед Великоднем називали також Білим, або Чистим.
14 квітня розпочинається Страсний тиждень
14 квітня починається Страсний тиждень / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 14 квітня
  • Народні традиції та прикмети у Великий понеділок
  • Що можна і не можна робити 14 квітня

За новим календарем 14 квітня церква в Україні вшановує святителя Мартіна, папу римського; мучеників Віленських Антонія, Іоанна, Євстратія. На 14 квітня випадає Великий понеділок і початок Страсного тижня. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 14 квітня

Страсний тиждень - найважливіший тиждень церковного року для християн. З понеділка в церквах служби згадують останні дні Ісуса Христа і його страждання. У понеділок починають читати літургію Передосвячених Дарів. Також у Великий понеділок церква згадує патріарха Йосипа, якого брати продали в рабство.

відео дня

Святитель Мартін вважається наступником апостола Петра. Був обраний папою римським 649 року. Святий постраждав від єретиків. За відстоювання канонів християнства його відправили на заслання на Кримські землі, де він і помер від голоду.

Мученики Антоній, Іоанн та Євстафій Віленські жили в Литовському князівстві, у місті Вільно. Юнаки були одними з перших християн на цих землях. Були страчені язичниками і поховані поруч. Пізніше християни побудували церкву на їхню честь на місці страти і перенесли до храму мощі святих мучеників.

Народні традиції та прикмети у Великий понеділок

У народі останній тиждень перед Великоднем називали також Білим, або Чистим. З цього дня починали готувати подвір'я і дім до Великодня.

З понеділка по середу ще йдуть до церкви, щоб сповідатися і причаститися. У Великий понеділок і до кінця Страсного тижня суворий піст, як і в перший тиждень Великого посту.

У народі вірили, що:

  • якщо курка знесла яйце у Страсний понеділок, то кури будуть нестися всю весну;
  • якщо ворони літають, чекати холодів;
  • теплий і сонячний день означає рясний урожай;
  • дощова погода віщує неврожай овочів.

Вважається, що почути каркання ворони цього дня - поганий знак, що попереджає про велику біду.

Що не можна робити 14 квітня

Тиждень вважається траурним, білий одяг одягали тільки на сам Великдень.

Цього дня заборонено:

  • їсти м'ясо, молоко і яйця;
  • лаятися і сваритися;
  • слухати гучну музику;
  • голосно розважатися;
  • відмовляти кому-небудь у допомозі;
  • позичати гроші.

З понеділка йдуть дні каяття і примирення. Християни вшановують страждання Ісуса Христа.

Іменини та день ангела 14 квітня

За новим церковним календарем 14 квітня в Україні відзначають день ангела Антона, Івана та Мартина.

Ім'я Мартин походить із давньогрецької мови. Так називали бога війни.

Іоанн з івриту трактується як "помилуваний Богом".

Антон походить із латинської мови і означає "готовий до бою".

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