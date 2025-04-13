14 квітня починається Страсний тиждень: що можна і не можна робити

У народі останній тиждень перед Великоднем називали також Білим, або Чистим.

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14 квітня починається Страсний тиждень / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 14 квітня

Народні традиції та прикмети у Великий понеділок

Що можна і не можна робити 14 квітня

За новим календарем 14 квітня церква в Україні вшановує святителя Мартіна, папу римського; мучеників Віленських Антонія, Іоанна, Євстратія. На 14 квітня випадає Великий понеділок і початок Страсного тижня. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 14 квітня

Страсний тиждень - найважливіший тиждень церковного року для християн. З понеділка в церквах служби згадують останні дні Ісуса Христа і його страждання. У понеділок починають читати літургію Передосвячених Дарів. Також у Великий понеділок церква згадує патріарха Йосипа, якого брати продали в рабство.

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Святитель Мартін вважається наступником апостола Петра. Був обраний папою римським 649 року. Святий постраждав від єретиків. За відстоювання канонів християнства його відправили на заслання на Кримські землі, де він і помер від голоду.

Мученики Антоній, Іоанн та Євстафій Віленські жили в Литовському князівстві, у місті Вільно. Юнаки були одними з перших християн на цих землях. Були страчені язичниками і поховані поруч. Пізніше християни побудували церкву на їхню честь на місці страти і перенесли до храму мощі святих мучеників.

Народні традиції та прикмети у Великий понеділок

У народі останній тиждень перед Великоднем називали також Білим, або Чистим. З цього дня починали готувати подвір'я і дім до Великодня.

З понеділка по середу ще йдуть до церкви, щоб сповідатися і причаститися. У Великий понеділок і до кінця Страсного тижня суворий піст, як і в перший тиждень Великого посту.

У народі вірили, що:

якщо курка знесла яйце у Страсний понеділок, то кури будуть нестися всю весну;

якщо ворони літають, чекати холодів;

теплий і сонячний день означає рясний урожай;

дощова погода віщує неврожай овочів.

Вважається, що почути каркання ворони цього дня - поганий знак, що попереджає про велику біду.

Що не можна робити 14 квітня

Тиждень вважається траурним, білий одяг одягали тільки на сам Великдень.

Цього дня заборонено:

їсти м'ясо, молоко і яйця;

лаятися і сваритися;

слухати гучну музику;

голосно розважатися;

відмовляти кому-небудь у допомозі;

позичати гроші.

З понеділка йдуть дні каяття і примирення. Християни вшановують страждання Ісуса Христа.

Іменини та день ангела 14 квітня

За новим церковним календарем 14 квітня в Україні відзначають день ангела Антона, Івана та Мартина.

Ім'я Мартин походить із давньогрецької мови. Так називали бога війни.

Іоанн з івриту трактується як "помилуваний Богом".

Антон походить із латинської мови і означає "готовий до бою".

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