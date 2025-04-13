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Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах

Руслана Заклінська
13 квітня 2025, 17:22
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Повторний удар по місту росіяни завдали ракетою, начиненою осколками, розповіли в МВА.
Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах
Повторний ракетний удар по Сумах забрав десятки життів / Колаж: Главред, фото: Сумська МВА

Що відомо:

  • Внаслідок ракетного удару по Сумах загинули 32 людини, серед них - дитина
  • Повторний удар росіяни завдали балістичною ракетою з осколковими елементами
  • Ракета вибухнула в повітрі поруч з навчальними закладами та магазинами

Вранці 13 квітня по центру Сум росіяни завдали два ракетні удари, які призвели до загибелі 32 людей. Особливо руйнівним виявився другий удар: ракета була начинена осколковими елементами та вибухнула у повітрі. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Колосальна жорстокість російського терору. Сьогодні зранку було нанесено два ракетних удари по центру міста Суми. Саме повторний удар балістичною ракетою приніс людські втрати з великою кількістю загиблих та поранених", - написав він.

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Повторний удар росіяни завдали балістичною ракетою, яка, за попередніми даними, була оснащена осколковими елементами. Ворожа ракета вибухнула у повітрі, щоб завдати максимального ураження людям на вулицях міста.

"За попередніми висновками, більшість мирних людей загинуло саме від цих уражуючих елементів", - зазначив Кривошеєнко.

  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА

Керівник Сумської МВА розповів, що місце другого вибуху знаходиться приблизно за 200 метрів від першого удару. Це житлова зона міста, поруч із якою розташовані навчальні заклади та магазини. На світлинах помітно, що від атаки пошкоджень зазнала Українська академія банківської справи Національного банку України.

"Такі дії терористів вказують на сплановану атаку саме по цивільних обʼєктах та мирних людях на вулицях", - наголосив Кривошеєнко.

Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах
Звідки і якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

У ДСНС повідомили, що станом на 15:35 у Сумах зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 - діти. За даними Офісу Генпрокурора України, до 32 збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки. Серед загиблих є дитина.

На місці події продовжують працювати всі відповідні служби, зокрема правоохоронці та експерти, для визначення точного типу боєприпасів, що були використані в цій атаці. Офіційні повідомлення про характер і тип ракети очікуються найближчим часом.

  • Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах
  • Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах
  • Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах
  • Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах
  • Ціллю були люди: у МВА розкрили нові подробиці смертоносного удару по Сумах

Ракетна атака по Сумах у Вербну неділю - що відомо

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, російські окупанти здійснили два ракетні удари по місту Суми. Внаслідок ворожої атаки є численні жертви серед мирного населення, рятувальні служби працюють на місці.

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що удар був завданий свідомо на Вербну неділю, з метою спричинити більші жертви.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних. У своєму зверненні він назвав удар жахливим, зазначивши, що ракети влучили у звичайну міську вулицю, де були житлові будинки та навчальні заклади, саме в Вербну неділю.

Як повідомляв Главред, реакція світових лідерів на російський ракетний удар по Сумах була різкою. Голова Європейської ради Антоніу Кошта засудив атаку, назвавши її злочинною та закликав притягнути винних до відповідальності. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на необхідності рішучих заходів, щоб змусити Росію припинити вогонь. Президент Литви Гітанас Науседа назвав удар ляпасом усім, хто прагне миру, і запевнив у непохитній підтримці України.

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Хто такий Сергій Кривошеєнко?

Кривошеєнко Сергій Володимирович – очільник Сумської міської військової адміністрації. У 2024 році він був призначений на посаду начальника Сумської МВА. До цього, з 2023 року, обіймав посаду заступника начальника цієї адміністрації.

Сергій Кривошеєнко закінчив Запорізький національний університет у січні 2022 року, здобувши вищу освіту в галузях інженерії, права та економіки. Родом із Донецька, також проживав у Запоріжжі.

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