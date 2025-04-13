Трагедія в Сумах: українські зірки відреагували на ракетну атаку по центру міста

Країна-окупант перетворила світле свято Вербної неділі на чорний день для України.

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Ракетний удар по Сумах 13 квітня - реакція українських зірок / колаж: Главред, фото: pexels.com, t.me/dsns_telegram

Коротко:

рф вдарила ракетами по людній вулиці в Сумах - десятки жертв і постраждалих

Українські медійні особистості висвітлюють цю трагедію, щоб світ не забув злочини країни-агресора

13 квітня, у Вербну неділю країна-терорист завдала два удари балістикою по центру міста Суми. Під час прильотів на вулицях було багато мирних жителів. Вони-то і стали жертвами країни-агресора.

За даними ДСНС, станом на 15:35 уже відомо про 99 постраждалих, з них 11 - діти. Кількість загиблих - 32 людини, зокрема двоє дітей. Рятувальники продовжують роботу на місці ракетної атаки.

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Українські артисти не залишилися осторонь трагедії в Сумах. У своїх блогах на багатомільйонні аудиторії вони транслюють наслідки кривавого злочину країни на болотах, щоб увесь світ побачив звірину натуру рф. Зірки висловлюють співчуття близьким і сім'ям загиблих, а також тим, хто постраждав від ракетної атаки по Сумах 13 квітня.

Удар по Сумах у Вербну неділю - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. З'ясувалося, що окупаційні війська агресора росії завдали два ракетні удари по місту.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Сумах і повідомив про десятки загиблих цивільних. За його словами, ракети влучили у звичайну міську вулицю: постраждали житлові будинки, освітні заклади, автомобілі.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по місту ракетами з касетною бойовою частиною. Ракета вибухнула в повітрі, найбільше жертв було в тролейбусі - майже всі пасажири загинули.

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