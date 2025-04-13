Бізнесмен, зірка шоу та актор кліпу Slavia: зірка розкрила, хто батько її дитини

Ярослава Притула показала коханого чоловіка, від якого чекає на первістка.

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Slavia вагітна - хто батько дитини співачки Славії / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Коротко:

Співачка Славія в новому кліпі натякнула на вагітність

Пізніше вона підтвердила, що чекає на дитину, а також показала батька майбутнього малюка

Ним виявився український бізнесмен, який раніше знімався в шоу "Наречена для тата"

На початку квітня співачка Slavia (Ярослава Притула) презентувала нову пісню "Дівка з перцем" і кліп на неї, що стали своєрідним зізнанням - у кадрі артистка з'явилася з уже помітно округлим животиком. Таким чином вона поєднала творчість із приємними новинами: Славія вперше стане мамою.

Після розлучення (2021 року Ярослава Притула розлучилася з Михайлом Дзідзьо Хомою після 20 років разом - прим. редактора) співачка не афішувала своє особисте життя. Вслід за виходом кліпу на "Дівку з перцем" вона підтвердила вагітність і навіть "засвітила" батька дитини під час інтерв'ю для Люкс ФМ.

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Чоловік з'явився в кадрі - він стояв трохи осторонь, знімаючи свою зіркову кохану на смартфон. Пізніше у своєму блозі в Instagram Славія написала: "Зараз ЗМІ активно ширять новину про ймовірного майбутнього батька моєї дитини, ловлять кадри, на яких важко щось розгледіти. А правда дуже близько, в моєму кліпі. У своїх піснях я завжди ділюся особистим".

Slavia вагітна - хто батько дитини співачки Славії / instagram.com/radioluxfm

Slavia вагітна - хто батько дитини співачки Славії / instagram.com/slavia_official

Наприкінці кліпу співачка на березі моря танцює і обіймається з чоловіком. В описі до кліпу в якості актора вказано Андрія Павлюка. Він і є партнером співачки Ярослави Притули та батьком її первістка.

Slavia та Андрій Павлюк у кліпі "Дівка з перцем" / Скриншот YouTube

Хто такий Андрій Павлюк

Андрій Павлюк - український бізнесмен родом із Житомира, займається виробами з каменю та дерева. Брав участь у шоу "Наречена для тата" 2019 року. Виховує сина від першого шлюбу.

Коли почався роман Притули та Павлюка - поки невідомо. У соціальних мережах бізнесмена пісні Slavia та перші фото з нею почали з'являтися взимку 2023 року. А 2024-го та 2025 року бізнесмен уже вітав артистку спільними фото та ніжними словами, на які вона відповідала в коментарях.

Андрій Павлюк цінує творчість зіркової коханої / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

Slavia та Андрій Павлюк / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

Slavia та Андрій Павлюк / instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

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Хто така Slavia? Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

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